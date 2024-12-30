Erzincan'da yaban domuzuna işkence eden ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaşan kaçak avcılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Refahiye ilçesine bağlı Dolaylı köyü kırsalında yaralı yaban domuzuna av köpekleri ile işkence ve eziyet edildiğine dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce detaylı görüntü analizi yapıldı.
Jandarma ekipleri, kimliğini belirlediği 11 şüpheli hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlattı.
Ayrıca avcılık belgesi almadan avlaklarda avlanan 2 kişiye de Erzincan Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğünce 15 bin 757 lira ceza kesildi.
Son Dakika › Güncel › Yaban Domuzuna İşkence Eden Kaçak Avcılara İdari İşlem - Son Dakika
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