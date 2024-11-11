Yabancı Suç Örgütleri: 552 Şahıs Yakalandı

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(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un Türkiye'de artan yabancı suç örgütleriyle ilgili Meclis'e sunduğu soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023 - 19 Ağustos 2024 tarihleri arasında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 376 ve difüzyon mesajıyla aranan 176 olmak üzere toplam 552 şahsın yakalandığını bildirdi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, son yıllarda Türkiye'de artış gösteren suç örgütleriyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, "Yabancı suç örgütlerinin son yıllarda Türkiye'de hızla çoğalmasının sebepleri nedir? Bu suç örgütlerine karşı ne gibi önlemler alınmaktadır? Son beş yılda uluslararası suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyesi olan kaç kişi yakalanmıştır? Bunlardan kaçı Türk vatandaşlığı almıştır? Son beş yılda yakalanan uluslararası suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyesi olan kişilerin uyrukları nedir? Bunların kaçı Kırmızı bültenle ve Interpol tarafından arananlardan oluşmaktadır? Yabancı mafya gruplarının Türkiye'yi tercih etmelerinin en önemli sebebinin konut alma ve varlık barışı nedeniyle kolay vatandaşlık elde etmeleri olduğu düşüncesine katılıyor musunuz?" sorularını yöneltti.

Öztunç'un önergesini yanıtlayan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri aktardı:

"Interpole'e üye ülkelerin adli makamları tarafından çıkarılan yakalama/tutuklama emrine istinaden Interpol Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bültenler yayımlanmakta ve şüpheli şahısların uluslararası seviyede aranmasına imkan vermektedir. 2024 yılı içerisinde operasyon yapılan organize suç örgütlerinin suç kategorileri; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, rüşvet, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit-şantaj ve araç, işyeri ve mesken kurşunlama suçlarından oluşmaktadır.

"445 günde yapılan operasyonlarda 660 organize suç çetesi çökertilmiştir"

1 Haziran 2023 - 19 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlar kapsamında 441'i KOM, 181'i Narkotik ve 38'i siber alanlarında olmak üzere toplam 660 organize suç çetesi çökertilmiştir. Bu kapsamda bin 640 operasyon gerçekleştirilmiş, 11 bin 635 şahıs gözaltına alınmış, 4 bin 522 şahıs tutuklanmış ve 2 bin 367 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 545 adet uzun namlulu silah, 9 bin 402 adet tabanca, bin 840 adet av tüfeği, bin 524 adet kuru sıkı tabanca, 390 bin 161 adet fişek, 19 adet el bombası ve 6 bin 156 adet çek-senet ele geçirilmiştir. 1 Haziran 2023 - 19 Ağustos 2024 tarihleri arasında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 376 şahıs ve difüzyon mesajıyla aranan 176 şahıs olmak üzere toplam 552 şahıs yakalanmıştır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 9'uncu maddesi kapsamında hakkında bülten bulunan ve kamu güvenliği veya milli güvenlik açısından sakınca oluşturduğu değerlendirilen yabancı şahıslar için Göç İdaresi Başkanlığı ile koordineli olarak yurda giriş yasağı uygulamasına başlanmıştır. Ülkemizde bulunduğu tespit edilenler hakkında ise sınır dışı işlemleri yapılmaktadır. Suç örgütlerinin ortaya çıkarılması maksadıyla yapılan araştırma ve soruşturmalara aralıksız bir şekilde devam edilmektedir. Yürütülen soruşturmalarda tespiti yapılan tüm şüpheliler gibi kamu görevlilerinin de suç işlediğine yönelik delil elde edilmesi durumunda haklarında yasal işlemler yapılmaktadır.

Ülkemize yasal yollarla yapılan giriş ve çıkışlarda şahısların kimlik ve seyahat belgeleri Interpol veri tabanlarından sorgulanmakta ve kaydı olduğu tespit edilenler hakkında adli makamlar bilgilendirilmektedir. Farklı/sahte kimlik kullananların tespit edilmesi halinde kolluk görevlileri tarafından gerekli adli işlemler yapılmakta ve bülten konusuna göre adli mercilere bilgi verilmektedir. 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu çerçevesinde iade taleplerine ilişkin hususlar, Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılmaktadır."