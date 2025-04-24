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Yağışlı Hava Etkisi Sürecek

Yağışlı Hava Etkisi Sürecek

Yurt genelinde yağışlar gelecek hafta ortasına kadar devam edecek, özellikle bazı bölgelerde kuvvetli olacak.

24.04.2025 16:14
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Yurt genelinde yağışlı havanın, gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın devam edeceğini dile getiren Macit, yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceğini söyledi.

Macit, "Yağışların, özellikle yarın İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi, Göller Yöresi'nde, Antalya'nın iç kesimlerinde, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yağışların kuvvetli olacağı bölgelerdeki vatandaşları dikkatli davranmaları konusunda uyaran Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeydi, azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer de mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz." bilgisini verdi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini anlatan Macit, "Hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da yer yer aralıklı olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar düşecek." dedi.

Macit, İstanbul'da kuvvetli rüzgarın beklenmediğini, yarın sabah sis ve pus görülebileceğini belirtti.

Ankara'da hava sıcaklıklarının 17 ila 20 derece arasında olacağını ifade eden Macit, yarından sonra 3 gün boyunca gök gürültülü sağanağın süreceğini söyledi.

Macit, " İzmir'de de gök gürültülü sağanakların cumartesiye kadar devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 20 derecelerde seyredecek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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