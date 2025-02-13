Yağmur Apartmanı Davası Başladı

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HABER: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY)- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı'nın ilk duruşması bugün Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Müşteki avukatı Denizcan Akbek, her kentin il afet risk azaltma raporu hazırlandığını vurgulayarak, "Bu rapor Hatay Valiliği tarafında da hazırlandı. 2 Mayıs 2022 yılında çıkan rapora göre 5.5 ve 7,5 şiddetinde olası bir depremde, 6 Şubat'ta yaşanan tablonun aynısı çıkmış. Bu tablonun olacağı biliniyordu. Dava 'bilinçli taksirle' açıldı ama burada 'olası kast' var. Biz sanıkların olası kastla yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi Ahmet Kefsiz, yapı ruhsatlarında imzaları bulunan proje müellifleri mimar Muhammet Kariptaş, mimar Mustafa Dedeoğulları, inşaat mühendisi Mehmet Yunus, inşaat mühendisi Gökhan Saydam, inşaat mühendisi Mehmet Köse, inşaat mühendisi Ayşegül Ezgi Yılmaz ve müteahhidin oğlu inşaat mühendisi Emre Kefsiz hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Müteahhit Kefsiz duruşmaya katılmadı

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen birinci duruşmaya müteahhidinin oğlu Emre Kefsiz, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) katılırken, müteahhit Ahmet Kefsiz katılmadı. Tutuksuz olarak yargılanan diğer sanıklar, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak sanıkların ifadeleri alındı. Sanıklar suçsuz olduklarını, tüm yönetmeliklere uyduklarını, hatalı işlem yapmadıklarını iddia etti. Sanıklar yıkımın nedenini ise depremin şiddetine bağladı.

"'Bilinçli taksirle' değil 'olası kastla' yargılanmalılar"

Yağmur Apartmanı'nda ailesinden 13 kişiyi kaybeden Zübeyde Kahraman, "Bu binada kolonlar kesildi, zemin etüdü raporu yok. On saniyede yıkılan bina 3 kat diye tasarlandı, 8 kat yapıldı" diye konuştu.

Müşteki Zübeyde Kahraman'ın avukatı Denizcan Akbek, her kentin il afet risk azaltma raporu hazırlandığını vurgulayarak, "Bu rapor Hatay Valiliği tarafında da hazırlandı. 2 Mayıs 2022 yılında çıkan rapora göre 5.5 ve 7,5 şiddetinde olası bir depremde, 6 Şubat'ta yaşanan tablonun aynısı çıkmış. Bu tablonun olacağı biliniyordu. Dava 'bilinçli taksirle' açıldı ama burada 'olası kast' var. Biz sanıkların olası kastla yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında var olan adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Avukat Denizcan Akbek: "Adalet mücadelesi için buradayız"

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatı Denizcan Akbek, bir tane bile tutuklunun olmadığı bir dosyanın ilk duruşması için burada olduklarını belirtti. Bugün buraya sadece 26 insanın hakkını savunmak içi gelmediklerini, Türkiye'de yaklaşık 54 bin insanın öldüğünü vurgulayan avukat Akbek, "Deprem dosyalarında milletin adaleti alması için gereken mücadeleyi göstermek için buraya geldik. Şu anda da diğer mağdur arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi bu apartman düzgün apartman değil. Ruhsatında, etüt raporlarında sorunları olan bir apartman. Kırıkhan'da yıkılmayan binalar da var. Deprem öldürmüyor, apartman öldürüyor" diye konuştu.