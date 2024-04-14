Yahudi yerleşimcilerin saldırısında Filistinli çocuk öldü

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Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğun öldüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı haberde, Yahudi yerleşimcilerin, Ramallah'ın doğusundaki Bitin köyüne baskın düzenlediği ve kendilerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açtığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada da yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Ömer Ahmed Abdulgani Hamid'in (17) hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, cuma gününden bu yana yerleşimcilerin, Batı Şeria'daki köy ve kasabalara düzenlediği saldırılarda 10'u ağır olmak üzere 55 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistin Kızılayının açıklamasında ise yerleşimcilerin, Ramallah'a bağlı Ebu Felah, Ayn Sinya ve Bitin köyleri ile El-Muğayyir beldesi, Nablus'ta da Duma ve Beyt Furik köylerine saldırdığı bilgisi aktarılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 464'e yükseldi.