Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya başkanlığında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Recep Ağca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Özkan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Muhtarların taleplerini dinleyen Kaymakam Kaya, sorunların çözümü noktasında tüm kurumlarla koordineli hareket edeceklerini belirtti.
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