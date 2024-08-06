Diyanet İşleri Başkanlığının son atama kararlarıyla, Yalıhüyük'e yeni ilçe müftüsü olarak atanan Yasin Özdemir için ilçedeki Merkez Camii'nde cübbe giyme töreni düzenlendi.
Törene Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge de katıldı.
Yalıhüyük Merkez camiinde öğle namazını kıldıran Prof. Dr. Öge, namazın ardından bir süre önce ilçe müftülüğüne atanan Yasin Şahin'e cübbe ve sarığını giydirdi.
Öge, cami cemaatinden yeni müftü için dua istedi.
Son Dakika › Güncel › Yalıhüyük'e yeni ilçe müftüsü atandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?