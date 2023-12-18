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Yalova Çınarcık'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Yalova Çınarcık'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Çınarcık ilçesi olarak belirlendi.

Yalova Çınarcık\'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem
18.12.2023 - 00:15,
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara Denizi'nde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti.

Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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