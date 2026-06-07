Yalova'da Çöp Kamyonunda Yangın - Son Dakika
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Yalova'da Çöp Kamyonunda Yangın

Yalova\'da Çöp Kamyonunda Yangın
07.06.2026 22:37
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Yalova'da çöp kamyonunda çıkan yangın, sürücünün itfaiyeye giderek söndürülmesini sağladı.

Yalova'da, kullandığı çöp kamyonunda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracını itfaiyeye götürüp söndürülmesini sağladı.

Yalova Belediyesi'ne ait çöp aracında, seyir halindeyken yangın çıktı.

Dumanları fark ederek aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendiren sürücü, bu sayede alevlere kısa sürede müdahale edilmesini sağladı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sürücünün çöp kamyonunu itfaiye önüne getirmesi ve itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği anlar yer aldı.

Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışmasını tamamladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Belediye, İtfaiye, Güncel, Yalova, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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