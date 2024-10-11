Yalova\'da Eşini İtmekle Suçlanan Sanığın Dava Süreci Devam Ediyor

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Yalova'nın Altınova ilçesinde geçen yıl ocak ayında karısını yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapıldı.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Eylül'deki ilk duruşmada alınan karar gereğince mahkeme üyeleri ve bilirkişi heyeti, Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisindeki kayalık alana geldi.

"Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Erdal Necip S'ye (41), jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği kayalık alanda heyet tarafından sorular yöneltildi.

Eşi Semiha S. ile fotoğraf çekildikten sonra dönüşe geçtikleri sırada arkası dönükken karısının düştüğünü öne süren Erdal Necip S, "Eşin dışında başkasıyla buraya geldin mi?" sorusuna, kayınbiraderiyle geldiği yanıtını verdi.

Kayalıklar ve kadının düştüğü noktadaki çalışmasını tamamlayan heyet daha sonra bölgeden ayrıldı.

"Ne olmasını istiyorsun da bekliyorsun 1 saat 40 dakika?"

Semiha S'nin yakınlarının avukatı Eyyüp Kaplan, gazetecilere, kadının ölümünün planlanmış bir cinayet olduğunu öne sürdü.

Bunun bilirkişi raporuyla kanıtlanacağına inandıklarını belirten Kaplan, şöyle devam etti:

"Buraya gelmeden bir gün önce uçurumdan düşüp ölen birinin haberini araştırıyor. Rahmetli bu olay yerine ilk defa geliyor. Burayı bilmiyor, tanımıyor ama sanık daha önce gelmiş, burayı bilen birisi. Kayalığın arka tarafını biz göremiyoruz. Yolda biri gelip dursa bile orada ne olup bittiğini göremez. Muhtemelen kimsenin görmesini istemediği bir durum orada gerçekleşecek. O yüzden o tarafa çekti. İtme dediğimiz olay da burada kaynaklanıyor. Zaten düştüğünü gösterdiği yer ile düşmesi gereken yer farklı bir nokta, 13 metrelik mesafe var."

Semiha S'nin annesi Selma Dursun da sanığın 3-4 kez farklı ifade verdiğini söyledi.

Sanığın ve ailesinin, kızının ölümü öncesi ve sonrasında kendilerini aramadığını iddia eden Dursun, "Taş olsa ikiye ayrılırdı. Ben bir anneyim. Beni bir defa bile aramadılar. Böyle bir yere kışın ortasında geliyorsun, 6 derece soğukta ne yapıyorsun? İfadesinde 'Parmaklarımız dahi dondu' diyor. O kayanın arkasında neyi bekliyorsun? Ne olmasını istiyorsun da bekliyorsun 1 saat 40 dakika?" ifadelerini kullandı.

Dursun, kızının, Ballıkaya bölgesinde sanıkla soğukta 1 saat 40 dakika dolaşıp fotoğraf çekildikten sonra olayın yaşandığını anlattı.

Kızının evlendikten sonra balayına çıktıkları gün bile eşi tarafından azarlandığını ileri süren Dursun, sürekli psikolojik şiddet gördüğünü ifade etti.

Dursun, kızının kendisine boşanacaklarını söylediği bilgisini vererek, "Ben kalktım gittim. Eşim yüksek tansiyon hastası, ona söylemedim. Gittim, onları oturttum. 'Derdiniz ne?' Çünkü bakıyorum evliliği sarsacak temel bir şey yok. Hırsızlık, ihanet, içki olur. Bilemedik yani. Annesi 'sabredin' dedi biz de sabrettik." diye konuştu.

Olay

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ikamet eden 34 yaşındaki Semiha S, 24 Ocak 2023'te eşiyle gittiği Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde fotoğraf çekmek için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün annesi ve babasının yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Kadının eşi Erdal Necip S, yürütülen soruşturma kapsamında, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak 16 Mayıs 2024'te tutuklanmıştı. Sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.