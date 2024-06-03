Yalova'da yapılan operasyonda 80 bin 200 dolu makaron ve 90 bin 200 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da yapılan operasyonda 80 bin 200 dolu makaron ve 90 bin 200 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Yalova\'da yapılan operasyonda 80 bin 200 dolu makaron ve 90 bin 200 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda, kargo paketlerinde 80 bin 200 dolu makaron ve 90 bin 200 gümrük kaçağı sigara bulundu. Operasyon sonucunda ayrıca çeşitli eşyalar da ele geçirildi. İlgili şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

03.06.2024 19:03
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Yalova'da düzenlenen operasyonda kargo paketlerinde 80 bin 200'ü dolu 90 bin 200 makaron ile çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde kente kargoyla kaçak tütün getirileceğini tespit etti.

Kargo alıcısı M.Y'yi gözaltına alan ekipler, adına gelen 2 koli ile şüpheliye ait iki araçta arama yaptı.

Aramalarda 80 bin 200 dolu makaron, 50 kutu halinde 10 bin sahte bandrollü boş makaron, 50 paket gümrük kaçağı sigara, 7 zımpara makinesi, 14 havalı somun sıkma ve sökme tabancası, 2 havalı bijon tabancası, 8 somun sökme aleti ve aparatları ele geçirildi.

Şüpheliyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da yapılan operasyonda 80 bin 200 dolu makaron ve 90 bin 200 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da yapılan operasyonda 80 bin 200 dolu makaron ve 90 bin 200 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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