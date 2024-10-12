Yalova'da Kimyasal Gaz Sızıntısı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısından 2 işçi etkilendi.

Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet yürüten bir fabrikada boru çatlağından dolayı amonyak sızıntısı olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan gaz sızıntısından etkilenen 2 çalışana sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı.

Fabrikaya olası riske karşı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de istendiği öğrenildi.