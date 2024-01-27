 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde İtir Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde İtir Hasadı Başladı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yetiştirilen ıtır bitkisinin hasadı başladı. Bahçede hasat edilen ıtırlar, AR-GE laboratuvarında yağa dönüştürülerek yeni ürünler elde ediliyor. Bahçede ayrıca 350 civarında tıbbi aromatik bitki yetiştiriliyor ve tropik bitkilerin adaptasyon süreçleri de takip ediliyor.

Yalova\'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi\'nde İtir Hasadı Başladı
27.01.2024 - 20:57,  Güncelleme: 20:59
Abone Ol

Yalova'nın Altınova ilçesinde 40 dönüm alanda kurulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yetiştirilen ıtır bitkisinin hasadına başlandı.

Kas ağrılarını azalttığı ve içerdiği bileşenler sayesinde depresyona da iyi geldiği bilinen, kozmetik sektöründe de kullanılan ıtır bitkisinin yağını çıkarmak için AR-GE merkezinde su buharı distilasyon ünitesinde yoğun mesai harcanıyor.

Bahçede hasadı yapılan ıtırlar, AR-GE laboratuvarına alınıyor. Burada su buharı distilasyon ünitesine alınan bitkilerin yağı çıkarılıyor. Su ile karışmayan uçucu organik sıvıların saflaştırılmasında kullanılan su buharı distilasyon ünitesinde elde edilen uçucu yağlar da daha sonra kullanılmak üzere şişeleniyor. Elde edilen ürünler, bahçenin içindeki satış mağazasında vatandaşlarla buluşturuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan ve çalışmalarının Altınova Belediyesi tarafından yürütüldüğü Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, 12 adadan oluşuyor.

Ekili 28 dönüm alanda tıbbi nane, oğul otu, aynısefa, tarhun, Japon nanesi, İzmir kekiği, İstanbul kekiği, lavanta, ada çayı, mabet ağacı, aronya, çemen, ıtır, çörek otu başta olmak üzere 350 civarında tıbbi aromatik bitki yetiştiriliyor.

Başta sağlık ve kozmetik sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılan bitkilerin üretildiği bahçedeki AR-GE laboratuvarında geliştirilen çeşitlerden çay yapılıp, yağ çıkarılarak yeni ürünler elde ediliyor. Tropik bitkiler için kurulan serada da tropik bitkilerin adaptasyon süreçleri yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yalova, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde İtir Hasadı Başladı - Son Dakika


21:11
NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43
Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:11 NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 21:21:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde İtir Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement