Yalova'da trafik ekipleri bayram öncesi sürücüleri uyarıyor

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Yalova'da Kurban Bayramı öncesi 293 personel, 25 ekiple görev alan trafik ekipleri, seyahate çıkacak sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde özellikle otoyol, kara yolları ve caddelerde trafik denetimlerini artırarak olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor.

Özellikle İstanbul- İzmir Otoyolu başta olmak üzere Yalova-İzmit, Yalova- Bursa kara yolları ile kentin önemli cadde ve kavşaklarında denetimlerini 25 ekip, 293 personelle sürdürüyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz Engin, gazetecilere, bayram tatili tedbirleri doğrultusunda 293 personel, 25 ekip halinde tüm ilçeler, otoyol ve kara yolları dahil olmak üzere görev aldıklarını söyledi.

Bunun yanında 12 çift yaya devriyesi bulundurduklarını bildiren Engin, şunları kaydetti:

"İlk 5 ay zarfında 156 bin araç denetlenmiş olup 52 bin araca çeşitli işlemlerden ceza tatbik edilmiş olup 361 ehliyete el konuldu. Bunun yanında yaklaşık 750 aracımız da trafikten menettik. Bayram tedbiri olarak da bu zamana kadar 11 bin motosikletin denetimi yapılmış olup 4 bin 900 çeşitli işlemlerden cezalar kesilip 230 motosiklet otoparklara çekilmiştir.

Bayram tedbirleri olarak vatandaşlarımıza uykusuz ve yorgun yola çıkmamalarını, alkolü söylemeye gerek yok zaten kesinlikle kullanmamalarını, kavşak içlerinde genelde kazaların olduğunu bilmelerini ve kavşak içlerine geldiklerinde hızlarını kesmelerini, trafik ve jandarma görevlilerimizin işaretlerine ve kurallara kesinlikle uymalarını tavsiye ediyoruz. Gazipaşa Caddesi'ne araç ve motosikletlerin kesinlikle girmemesini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz. Yolun sonu bayram olsun."

Araç sürücülerini emniyet kemerlerini takmaları yönünde uyaran Engin, otobüslerle seyahat edecek vatandaşların da bu kurala uymalarını istedi.

Engin, trafiğin yoğun olduğu il merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde denetimlerin 24 saat esasına göre yapıldığını sözlerine ekledi.