Yalova\'da Büyük Deprem Tatbikatı

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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Yalova'da 5 Ocak Pazar günü büyük ölçekli bir deprem tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Hülya Kaya başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının görev dağılımı yapıldı.

5 Ocak'ta Yalova ve çevre illerden gelen arama kurtarma ekiplerinin alanda gerçeğini aratmayacak şekilde büyük bir tatbikat yapacağına yer verilen açıklamada, tatbikat için Yalova Valiliği eski binasının içine cansız mankenlerin yerleştirileceği, kontrollü şekilde yıkımı yapılan binadaki tatbikat sonrasında ise bölgede oluşacak molozlar kaldırılacağı belirtildi.

5 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek büyük ölçekli deprem tatbikatı kapsamında, tatbikatın yapılacağı süre boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacağına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatbikat nedeniyle, Çınarlı Park alanı 5 Ocak sabahı saat 00.00 ile gece 23.00 arası araç parkına kapatılacak. Cengiz Koçal Caddesi ve Sefa Bey Caddesi ise trafiğe kapatılacak ve bu caddeler üzerindeki trafik akışı alternatif yollara yönlendirilecek. Cengiz Koçal Caddesi'nde park halinde bulunan araçlar, tatbikat öncesinde kaldırılacak. Arama kurtarma ekipleri, Yalova şehir stadyumu araç park alanında konuşlanarak, emniyet ekiplerinin aldığı gerekli yol tedbirleri eşliğinde, kortej halinde Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinden enkaz alanına intikal edecek. Tatbikat sırasında, Çınarlı Park alanına afetzede vatandaşlar için 5 adet çadır kurulacak."

Tatbikatla ilgili açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Hülya Kaya ise, "Bu tatbikat, olası bir afet durumunda hızlı ve etkili müdahale yeteneklerini test etmek, ilgili ekiplerimizin koordinasyonunu güçlendirmek ve Yalova'da olası bir felakete hazırlıklı olmak adına büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın, tatbikat sırasında ekiplerimizin faaliyetlerinden panik olmamalarını rica ediyorum. Amacımız, gerçeğe en yakın şekilde olası afetlere karşı hazırlıklı olmak." dedi.