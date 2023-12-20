YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mert Muharrem Taşkın tarafından öldürülen Hava Nur Şenol Taşkın ile Taşkın'ın annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Çayırbağ beldesine getirildi. Hava Nur'un kardeşleri Ali Şenol ve Mert Şenol, ailenin diğer yakınları ile vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından cenazeler, ailenin evine 50 metre uzaklıktaki mezarlığa getirildi. 4 kişinin cenazesi, yan yana defnedildi.

CUMA GÜNÜ BOŞANMA DAVASININ DURUŞMASI VARDI

Mert Muharrem Taşkın ile Hava Nur Şenol Taşkın'ın 22 Aralık 2023 Cuma günü boşanma davalarının üçüncü duruşmasının yapılacağı öğrenildi. Diğer yandan Mert Muharrem Taşkın hakkında daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. (DHA)