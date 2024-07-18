Yanan evden kurtarılan köpek Tokyo sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Yanan evden kurtarılan köpek Tokyo sahibine teslim edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenip bayılan köpek Tokyo, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yapılan tedavilerin ardından köpek sahibine teslim edildi. Köpeğin kalıcı hasarının olup olmadığı ise ilerleyen süreçte belli olacak.

18.07.2024 15:17
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yanan evden itfaiye erleri tarafından kurtarılan köpek "Tokyo", Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Bakımevindeki tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

Önceki gün Ortabağlar Mahallesi Kültür Sokak'ta bir evde çıkan yangında, sahibinin buradaki arkadaşına teslim ettiği köpeği "Tokyo" dumandan etkilenip bayıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarılan Tokyo, oksijen verilip Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Bakımevine götürüldü.

Oksijen desteği ve serum verilen Tokyo'ya, baygın getirildiği merkezde karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu. Burada 2 gün süren tedavisinin ardından ayaklanan köpek, sahibine teslim edildi.

Tokyo'da zehirlenmeden kaynaklı kalıcı hasarın bulunup bulunmadığı Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesindeki tedavisinin ardından belli olacak.

Tedavisinin ardından kalıcı hasar olup olmadığı belli olacak

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş, AA muhabirine, köpeğe uygulanan tedavileri anlattı.

Tokyo'nun yaşam savaşını kazandığını aktaran Altuntaş, "Ortabağlar'da Dördüncü Kültür Sokak'ta çıkan bir yangın neticesinde, Tokyo adını verdiğimiz güzel bir canımız bize geldi. Geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Biz hemen oksijenini, serumunu girerek kendisine ilk müdahalemizi yaptık ve ertesi gün de yine acil müdahalelerimize devam ettik. Sonuç aldık, hiç yürüyemeyen, ağzı kilitlenen bir şey yiyip içemeyen canımızı ayaklandırdık. Bugün de sahibi geldi, kendisine teslim edeceğiz köpeğini." diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Murat Aşık da köpeğin ilk getirildiğinde baygın halde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"16 Temmuz akşamı Yıldırım ilçesinde gerçekleşen bir yangından itfaiye erleri tarafından kurtarılan Tokyo Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirildi. Burada ilk etapta karbonmonoksitten yoğun derecede etkilendiğini gördük. İlk geldiğinde agoni halindeydi. İkinci günün sonunda yürümeye başladı. Tabii bu karbonmonoksit kalıcı hasar bırakabilir Tokyon'un vücudunda. Bu kalıcı hasarları zaman gösterecek bize, ne derece olduğunu. İlk geldiğinde yürüyemiyordu, çenesini açamıyordu, çenesi kilitlenmiş bir vaziyetteydi, ve agoni halindeydi. Şu anda kendi isteğiyle yürüyebiliyor, mama yiyebiliyor ve suyu içebiliyor. Tedavileri devam edecek, şu anda bakımevimizdeki tedavileri bitti. Sahibi Uludağ Üniversitesinde tedavisini devam ettirecek."

Köpeğin sahibi Buse Demirtaş ise şehir dışına çıkarken Tokyo'yu 2 günlüğüne arkadaşına bıraktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Köpeğim yangın sonucu kurtarılmış itfaiyeler tarafından. Ekibe çok teşekkür ediyorum. Yıldırım Barınağına getirilmiş. Burada da oksijenle tedavi edilmiş. Onlara da çok teşekkür ediyorum. 2 günlüğüne bırakmıştım arkadaşıma o sırada yangın çıkmış, Tokyo orada dumandan etkilenip bayılmış. Bundan sonra Bursa Uludağ Üniversitesine götüreceğim, tedavisi orada devam edecek. Tokyo şu anda 14 aylık, 5 aylıktan beri benimle. Yangından önce çok hareketli, hiperaktif, yerinde duramayan bir köpekti. Şu an biraz toparlanmış ama daha iyi olacağını düşünüyorum. Benim için çok şey ifade ediyor Tokyo, bir şey olsa üzülürdüm. Duyar duymaz İstanbul'dan dönüp aldım köpeğimi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yanan evden kurtarılan köpek Tokyo sahibine teslim edildi - Son Dakika

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