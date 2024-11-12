Yangın Faciasında Anne Adliyeye Sevk

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ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında yaşamını yitiren Melisa Akcan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Akcan'ın, cenaze namazına katıldıktan sonra 'Taksirle ölüme neden olmak suçu'ndan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan baba Hakan Akcan'a ise çocuklarının cenazesine katılması için savcılık tarafından izin verildiği bildirildi.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,