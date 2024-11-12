ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında yaşamını yitiren Melisa Akcan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Akcan'ın, cenaze namazına katıldıktan sonra 'Taksirle ölüme neden olmak suçu'ndan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan baba Hakan Akcan'a ise çocuklarının cenazesine katılması için savcılık tarafından izin verildiği bildirildi.
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Yangın Faciasında Anne Adliyeye Sevk - Son Dakika
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