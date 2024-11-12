Yangın Koyunu 4 Ay Sonra Doğum Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yangın Koyunu 4 Ay Sonra Doğum Yaptı

Yangın Koyunu 4 Ay Sonra Doğum Yaptı

Yangında yaralanan 'Esin' adlı koyun, Osmaniye'de tedavi edilip 'Şenay' adında kuzu doğurdu.

12.11.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 15 kişinin ölümüne neden olan yangında yaralanıp, tedavisi için Osmaniye'ye getirilen koyun, 4 ay sonra doğum yaptı. Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından tüm tedavi ve vitamin destekleriyle sağlığına kavuşan 'Esin' adı verilen koyunun dünyaya getirdiği kuzuya da 'Şenay' adı verildi.

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında 21 Haziran'da çıkan anız yangını, 66 kilometrelik alanda etkili oldu. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında 15 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Yangından etkilenen 31 küçükbaş çiftlik hayvanı, tedavileri için Osmaniye'ye getirildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yapılan ilk muayenelerinde, kulak, meme, ayak ve tırnak gibi uzuvlarında, karın bölgelerinde ve burun kısımlarında ciddi derecede yanıklar olduğu belirlenen koyun ve keçiler tedaviye alındı. Gönüllü veteriner hekimler ve sağlık ekibiyle birlikte ciddi bir yanık tedavi programı hazırlanan hayvanlara tüm imkanlarla müdahaleler yapıldı.

Veteriner Hekim Ali Laçinbala ve HAYTAP ekibinin müdahaleleri ve tedavileri sayesinde, yangından kurtarılan hayvanlar yeniden yaşama tutundu. Çiftlikteki küçükbaş hayvanlardan biri 4 ay sonra doğum yaptı. Doğum yapan koyuna, HAYTAP İzmir temsilcisinin ismi 'Esin' verildi. Kuzusuna ise Aydın temsilcisi Şenay Tekinbaş'ın adı konuldu. Hayvanların bir süre sonra HAYTAP'ın Dalaman'daki çiftliğine gönderileceği ve yaşamlarını orada sürdürecekleri belirtildi.

'BİZLERE UMUT OLDU'

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bu olayın hayvan hakları ve korunması konusundaki çabaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Laçinbala, "Bir mucizeyle karşı karşıyayız. Anne koyun yangın sırasında 1 aylık gebeymiş ve burada doğum yaptı. Çok güzel bir dişi hayvanı bize armağan etti. Bizlere umut olan bu canımıza da Aydın temsilcimizin ismini koyduk. 'Şenay' kuzumuz inşallah ömrüyle büyür" dedi.

Laçinbala, anne koyun ve kuzusunun sağlık problemlerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Diyarbakır, Osmaniye, Mardin, Sağlık, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Koyunu 4 Ay Sonra Doğum Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yangın Koyunu 4 Ay Sonra Doğum Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.