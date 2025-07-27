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Yangınla Mücadeleye Devam

Yangınla Mücadeleye Devam
27.07.2025 13:21
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Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde 84 yangınla mücadele ettiklerini belirtti, riskli günleri vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülke genelinde 36'sı ormanlık alanda 48'i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik." dedi.

Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde yaptığı açıklamada, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dün akşam büyük ölçüde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden Mersin Silifke ve Antalya Serik'teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, Uşak Sivaslı'daki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Yumaklı, büyük ölçüde kontrol altına alınan Antalya Gazipaşa yangınında da tedbiren soğutma işlemlerinin sürdüğünü dile getirerek, yangınlar söndürüldükten sonra bile en ufak bir rüzgarda, aşırı bir sıcaklıktan dolayı tekrar alevlenmeler olabildiğini aktardı.

Bugüne kadar söndürülen bütün alanlarda devam eden soğutma çalışmalarının olduğunu anlatan Yumaklı, bu çalışmaların bazen günler, duruma ve arazi şartlarına göre haftalar sürebildiğini vurguladı.

Yumaklı, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Yakuplar Mahallesi'nde dün çıkan yangına değinerek, "Arkadaşlarımız çok yoğun bir müdahale yaptılar. Yangının önünü kesmek için gerçekten inanılmaz bir gayret gösterdiler. Hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yani 4 ilimizdeki 5 yangında şu an için herhangi bir problem kalmadı çok şükür." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, arazi şartları, kırıklar, kanyonlar, derin vadiler, dik uçurumların olduğu Karabük Safranbolu yangınının devam ettiğini dile getirdi.

"Rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor"

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangının etkili olduğu alan üzerinde 1,5 saatlik koordinasyon yaptıklarını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bursa Kestel'deki yangın devam ediyor ancak bunun durumunun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Tütmeler görülebilir, birkaç farklı noktaya arkadaşlarımız odaklanmış durumda. İnşallah olağanüstü bir hava şartı olmazsa, yani ters rüzgar olmazsa arkadaşlarımız burada akşamüstüne doğru bize daha güzel haberler verebilecek ama an itibariyle iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Kahramanmaraş 12 Şubat; burası da taşlık, kayalık, ulaşılması zor bir yer maalesef. Burada da arkadaşlarımız, gece boyu devam etti, bugün de devam edecekler."

Kestel'deki yangının dün saat 17.40'ta başladığını anımsatan Yumaklı, "Hava kararıncaya kadar hem hava hem kara araçlarımız müdahale ettiler. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar hava müdahaleleri başladı. Rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor. Bu duruma karşı da arkadaşlarımız tedbirlerini almış durumda. Burada halihazırda havada 6 uçak, 4 helikopter, bunlardan 2 uçak ve 2 helikopter ağır sınıf. Odaklandığımız noktalarda çalışmaya devam ediyorlar. Burada 694 kara aracı var, arazözlerden su tankerlerine kadar çok çeşitli ve 1961 personel de bu yangınla mücadeleyi sahada sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Karabük Safranbolu yangını

Karabük Safranbolu'daki yangında gece boyu müdahalenin devam ettiği bilgisini veren Yumaklı, şunları söyledi:

"Maalesef sis ve duman bulutu, tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Arkadaşlarımız havanın açtığı ya da lokal olarak pilotların yaklaşabildiği yerlere hava araçları sevk etmiş durumda. Aşağıda da arkadaşlarımız karadan müdahaleye devam ediyorlar. Gün içerisinde orada da 3 uçak, 16 helikopterle, 389 arazöz ve diğer araçlar, 1386 personelle müdahaleye devam edeceğiz. Bursa Kestel'deki müdahale araçlarıyla Karabük Safranbolu'daki müdahale araçları birbirinden farklı. Her aracı her coğrafi koşulda kullanamazsınız. Hangi coğrafi koşullar, hangi hava ve kara araçları için uygunsa oraya onları sevk edersiniz."

Yumaklı, Karabük Safranbolu'da 57 mahallede 928 ev ve 1839 vatandaşın AFAD tarafından güvenli alana alındığını vurguladı.

Kahramanmaraş 12 Şubat'ta dün ormanlık alanda başlayan yangının taşlık ve kayalık alana sirayet ettiğini anlatan Yumaklı, "Gece boyu buranın enerjisi düşürüldü ama biz tedbiri elden bırakmayıp sanki yeni başlamış gibi teyakkuz halinde buraya müdahaleye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Riskli günlerden geçiyoruz"

Yumaklı, bir program vesilesiyle Bursa'da bulunan Bakan Uraloğlu'nun yangında vaziyet aldığını ve çok yakından takip ettiğini hatırlatarak, emeği geçen bakanlıklara, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, gayret sarf eden vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde 36'sı ormanlık alanda 48'i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz, 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu, sadece biz değil, bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini bir kez daha ifade edelim."

Yangının çıkmamasını sağlamanın önemine dikkati çeken Yumaklı, kapalı alanlar dışında piknik alanlarında, mesire alanlarında ateş yakmama, ateşle ilgili bir husus tespit edenlerin 112'yi araması konularında uyarıda bulundu.

Yumaklı, "Büyük risk teşkil eden kıyı kesimleri başta olmak üzere bugün Marmara'nın güneyi, Ege'nin de kuzeyi ve Batı Karadeniz, hatta Ege'nin içi de riskli görünüyor. Bizler bütün imkanlarımızı, konumlandırmalarımızı bu noktalara yapmış durumdayız." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da şunları kaydetti:

"Bütün arkadaşlarımızla, valimizle, milletvekillerimizle, buradaki bütün idarecilerimizle, belediye başkanlarımızla yine sizin koordinasyonunuzda biz de sabaha kadar çalışmaları devam ettirdik. İnşallah bu gayretlerle beraber buradaki yangını beraberce söndürmüş oluruz. Allah beterinden saklasın. Başta orman idaresi olmak üzere belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız, vatandaşlarımız 2 tonluk traktörleriyle sahada, onlara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yangınla Mücadeleye Devam - Son Dakika

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