Yankesici Tutuklandı

Adana'da 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde bebek arabasıyla yürüyen Mehmet D'nin şortunun cebindeki cep telefonu, yankesicilik yöntemiyle çalındı.

Olaydan yaklaşık 3 saat sonra Saydam Caddesi'ndeki büfeden alışveriş yapan Müslüm Doğan Y'nin de pantolon cebindeki cep telefonu gizlice alındı.

Mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yankesicilik olaylarının yaşandığı bölgelerdeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Şükrü A. (35) olduğunu belirledi.

Zanlı, saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda yakalandı, adreste bulunan çalıntı cep telefonu da sahibi Müslüm Doğan Y'ye teslim edildi. Diğer cep telefonu ise bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, Mehmet D. ve Müslüm Doğan Y'nin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.