Yapay Zeka ile Medya Eğitimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce Bayburt ve Gümüşhane'deki basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi.

Merkezi Erzurum'da bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce imzalanan "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" kapsamında Erzurum, Bayburt ve Erzincan'da görev yapan basın mensuplarına verilen eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda basın mensuplarına yönelik düzenlenen eğitimin ikinci ayağı Bayburt Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bayburt ve Gümüşhane'de görev yapan basın mensuplarının yoğun katılım gösterdiği eğitimde, gazeteciler yapay zeka ile haber metni yazımı, görüntü montajı ve fotoğraf üretimi, kamera kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri, yapay zeka destekli dron teknolojisi gibi alanlarda bilgilendirildi.

Eğitimin ardından gazetecilere katılım belgesini veren Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, verilen eğitimin önemine değinerek, "Emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu eğitimin de hem Bayburt hem de Gümüşhane'deki basın mensupları için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metahan Akkaya da Eldivan'a ev sahipliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, eğitim alan basın mensuplarının başarılı çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını belirtti.

İki gün süren eğitimin ardından Kopuz Köprüsü mevkisindeki doğal plajda dron ve insansız hava araçlarında kullanılan yapay zeka teknolojisi katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi.