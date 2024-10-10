Yapay Zeka ile Yangın Gözetimi

Güncel

BURSA Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve sanayi iş birliğiyle geliştirilen 'Yapay Zeka Yangın Alarmı Tahmin-Tespit ve Takip Sistemi' 'DeepWatcher' ile ormanları 7/24 gözetim altında tutarak, yangınlara erken müdahale edilmesi hedefleniyor.

'DeepWatcher' isimli termal radar, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde ileri teknoloji ürünü olarak Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. BTÜ ve sanayi iş birliği ile 4 mühendisin geliştirdiği 'Yapay Zeka Yangın Alarmı Tahmin-Tespit ve Takip Sistemi' ile orman yangınlarına erken müdahale edilmesi hedefleniyor. Yapay zeka destekli 'DeepWatcher' termal radar sayesinde yangın, sabotaj ve kaçakçılık olaylarına karşı ormanlar 7/24 kesintisiz olarak kontrol altında tutulacak. 20 kilometre yarıçapta, 360 derece yatay, 90 derece dikey olarak kesintisiz gözlem yapan cihaz, dumanın çıkış noktasının koordinatlarını vererek, yandın söndürme ekiplerini, doğru noktaya yönlendirecek.

YENİ ÇIKMAYA BAŞLAYAN DUMANI VE SICAK NOKTALARI TESPİT EDİYOR

Gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla donatılan 'DeepWatcher', kızılötesi kamerasıyla, 7 gün 24 saat ormanları tarayarak, yeni çıkmaya başlayan dumanları veya sıcak noktaları tespit edebiliyor. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Özkan, 'DeepWatcher' sayesinde, olası yangınların önceden belirlenip, alarm üretilerek, yangın söndürme ekiplerinin doğru noktaya yönlendirileceğini söyledi. Orman yangınlarında erken müdahalenin önemine dikkat çeken Özkan, "Orman yangınları baş edilmesi oldukça zor olan büyük bir problemdir. Yangınlarla mücadelede en büyük başarı, yangın çıkar çıkmaz hızlıca tespit etmek ve büyümeden söndürmektir. Bu amaca hizmet edebilmek için 'DeepWatcher' isimli elektro optik termal radar sistemi geliştirdik. DeepWatcher 20 kilometre yarıçapa kadar orman arazisini yatayda 360 derece, dikeyde 90 derece olacak şekilde 7/24 sürekli kontrol ve gözetim altında tutar" dedi.

'SABOTAJ TESPİTİ YAPIP, KAÇAK AĞAÇ KESİMİNİ DE KONTROL EDİYOR'

Yunanistan, Amerika, Avustralya, Brezilya gibi ülkelerden de yapay zeka destekli termal radara yoğun talep geldiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, cihaz ile sadece orman yangınlarının değil, sabotaj ve kaçak kesimlerin de tespit edileceğini belirtti. 'DeepWatcher'ın üzerinde hem gündüz hem de gece kamerası olduğuna dikkat çeken Özkan, "Aldığı görüntüleri, sürekli gelişmiş yapay zeka teknolojileriyle analiz eder. Eğer bir duman ya da alev görürse, hızlıca konum bilgisiyle beraber yangın alarmını ekiplere iletir. Böylece yangın ihbarını alan ekipler, zaman kaybetmeden ilgili yere hızlıca ulaşır ve yangın büyümeden söndürülmüş olur. Temel hedefimize, amacımıza böylece ulaşmış oluyoruz. 'DeepWatcher' gözetlediği alanda sürekli video kaydı aldığı için, varsa sabotajcıların tespitini de bize sağlamış olur. Ayrıca milli servetimiz olan orman varlıklarını korumada da etkilidir. 'DeepWatcher' arazide ağaç bütünlüklerini sürekli kontrol eder. Eğer varsa kaçak ağaç kesimi, hızlıca ekiplere ihbarda bulunur ve böylece orman varlıklarının korunmasına da büyük katkı sağlamış olur" diye konuştu.

'EKİPLERE HEM GÖRSEL HEM DE KONUM VERECEK'

Orman yangını ihbarlarında doğru konum verilmesinin önemine dikkat çeken ve yapay zeka teknolojisi sayesinde 'DeepWatcher'ın, bunu başardığını söyleyen Prof. Dr. Haydar Özkan, şöyle konuştu:

"Orman yangınlarında en önemli unsur, yangın çıktığında insanların yangını yetkililere ihbar etmesidir. İnsanlar yangını ihbar eder ama yangının konumunu ihbar etmede problem yaşanabiliyor ve ekipler araziye çıkmakta zorlanabiliyor. Böyle bir durumda, biz yangın ihbarını yapay zeka teknolojisiyle ve konum bilgisini de vererek yapmak istedik. Bu bize birkaç tane avantaj sağladı. Avantajlardan birisi şu; yangın çıktığında insan görmeyebilir ve gözden kaçabilir. Ama kameralar, radar sistemi, sürekli araziyi arayıp, taradığı için yangın çıkar çıkmaz tespit edecek. Tespit ettiği noktanın konumunu da belirlediği için, yangın söndürme ekiplerine yangın ihbarını, hem kısmın görseliyle hem de konum bilgisiyle birlikte gönderiyoruz. ve zaman kaybetmeden hızlıca müdahale sağlıyoruz. Ormanlarımızı, ülkemizdeki ormanları insanlara benzetirsek, kalp krizi geçiren insanlara hızlıca müdahale edemezsek insanı kaybederiz. Ormanlar da aynı şekilde. Hızlıca müdahale edemezsek, yangın büyüyor ve mücadele oldukça zorlaşıyor. Bizim hedefimiz hızlı tespit, konumunun belirlenmesi, yangın söndürme ekiplerine hızlıca ihbar ve ekiplerin de hızlıca olay yerine intikal etmesini sağlamak. ve yangının büyümeden söndürülmesini sağlamaktır."

PROTOTİPİ TAMAMLANDI, İLK TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Prototipi tamamlanan ve ilk testi başarıyla geçen cihazın, seri üretime geçmek için hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Haydar Özkan, "Bu çalışmayı, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde geliştirdik. Sanayici ile birlikte 4 mühendis görev aldı. Cihazın testini yaptık. Belirli uzaklıklarda kontrollü ateş ve duman çıkardık ve bu kontrolle ateş ve dumanın tespiti, konumunun tespiti gerçekleşti. ve prototipimizi tamamlamış olduk. Bununla ilgili sistemi geliştirirken hem donanım hem de yazılım olarak çalışmalarımız devam ediyor. Başvurumuzu hızlıca gerçekleştirip, seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Hem ülkemiz hem de yurt dışında diğer ülkeler için çok büyük problem olan orman yangınlarını önlemede, etkili bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.