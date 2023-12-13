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Yapay Zekanın Medyada Doğru Kullanımı Önemli - Son Dakika
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Yapay Zekanın Medyada Doğru Kullanımı Önemli

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, medyada yapay zekanın doğru kullanımının büyük önem taşıdığını belirterek, yapay zekaya kimin yön verdiği konusunda mücadelenin önemli olduğunu söyledi. Karagöz, Türk medyasının yapay zekayı etkin bir şekilde kullanması gerektiğini ve doğru, güçlü içeriklerin yapay zekayla buluşturulmasıyla küresel adaletsizliğin önüne geçilebileceğini vurguladı.

Yapay Zekanın Medyada Doğru Kullanımı Önemli
13.12.2023 - 15:17,
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Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, medyada yapay zekanın doğru kullanımının büyük önem taşıdığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda mücadelenin adı 'Yapay zekaya kim yön veriyor?' olacak. Eğer bizler işimizi iyi yaparsak doğru, güçlü içerikleri yapay zekayla buluşturabilirsek bu anlamda bir dengelenme sağlarız, bunu yapamazsak küresel adaletsizlik yapay zeka eliyle biraz daha derinleşir." dedi.

Karagöz, AA muhabirine, Anadolu Ajansı ve Bilişim Vadisi işbirliğinde, Turkcell ana sponsorluğunda AAtölye'de düzenlenen "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumu ile "Türk medyasında yapay zekayı nasıl yönetiriz?" yaklaşımını oturtmak istediklerini söyledi.

AA'da da yapay zekayı infografik ve içerik üretiminde kullandıkları ifade eden Karagöz, bu forumun konusunun, yapay zekayı tüketmek değil, yönetmek olduğunu bildirdi.

Karagöz, küresel ve kültürel hegemonların, dünyada küresel adaletsizliği tesis eden güçlerin yapay zekayı manipüle ettiğini ve şekillendirdiğini dile getirdi.

Bu anlamda bütün içerik üreticilerini yapay zeka ile entegre olmaya, onu hegemonların kıskacından kurtarmaya ve özgürleştirmeye çağıran Karagöz, yapay zekanın kendisine öğretileni öğrenebilen bir bilgi sistemi olduğunu ifade etti.

Karagöz, eğer dezenformatif şekilde yapay zekaya yaklaşılırsa sonuçların da dezenformatif olduğuna işaret ederek, hakikatin savunucularından ve sorumlu bir medya grubu olarak amaçlarının yapay zekaya doğru veri setini öğretmek olduğunu anlattı.

"Türk medyasının tamamen yapay zekayla entegre olması gerek"

Bu alanda rekabetten geri kalınırsa yapay zekanın kendilerine her zaman taraflı, manipülatif ve dezenformasyon dolu cevaplar vereceğine dikkati çeken Karagöz, şöyle konuştu:

"Ben Türk medyasının tamamen yapay zekayla entegre olması ve içeriklerini onu etkileyecek ve şekil verecek düzeyde oluşturması gerektiğine inanıyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum. Bunu biz yapmazsak küresel adaletsizlik daha da büyür. Çünkü dezenformasyonla bugün yapay zekayı şekillendiriyorlar. Bugün Alman medyası 'Özgür Filistin demek, Hitler'i savunmaktır' diye yapay zekaya içerikler üretiyor. Siz bugün Filistin- İsrail konusunu yapay zekaya sorduğunuzda özellikle küresel hegemonların dilini kullanmaya yatkın yapay zekayla karşılaşıyorsunuz. Bunun dengelenmesi lazım. Hem görsel hem haber içeriklerinin hem de infografiklerin daha dengeli hale gelmesi ve bu veri setinin yapay zekayla buluşması lazım. Önümüzdeki yıllarda mücadelenin adı 'Yapay zekaya kim yön veriyor?' olacak. Eğer bizler işimizi iyi yaparsak doğru, güçlü içerikleri yapay zekayla buluşturabilirsek bu anlamda bir dengelenmeyi sağlarız. Bunu yapamazsak küresel adaletsizlik yapay zeka eliyle biraz daha derinleşir. Önümüzdeki yıllarda en büyük tehdit 'yapay zeka eliyle oluşturulmuş küresel adaletsizlik' olacak. Bir şeyin doğru mu, yanlış mı olduğu konusunda yapay zeka ilerleyen yıllarda net yaklaşımlar sergileyecek. O yaklaşımların arka planında işte o kültürel hegemonların ürettiği veri seti var. Ben bu forumu bu anlamda çok önemli buluyorum."

"Etik Rehberi" üretilecek

Karagöz, forumda "Yapay zekanın medyada etiği nasıl olacak?" tartışmalarının da yapıldığına dikkati çekerek, "Etik Rehberi üretmeye çalışacağız. Yapay zekanın da etik çerçevelenmeye ihtiyacı var. Bu toplantıda biz gün boyunca yapılacak tartışmalarla buna cevap arayacağız." dedi.

Forumda imzaladıkları "Medya Teknolojileri İş Birliği Protokolü" ile habercilikte dijital dönüşüm ve teknolojinin etkin kullanımını sağlamak için "Medya Teknolojileri Hackathonu"nu hayata geçirecekleri bilgisini veren Karagöz, forumun hackathon ile devam edeceğini söyledi.

Karagöz, yazılımcıların bir araya gelerek yapay zekaya yön verecek yazılımları oluşturmaya çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun önümüzdeki süreçte ciddi çıktılarının olacağına inanıyorum. Biz burada bir işaret fişeği yaktık. Medya mensuplarını bu konuyla ilgilenmeye davet ediyoruz. Gelecek gerçekten de burada olacak. Yapay zeka muhabirleri, foto muhabirlerin, grafikerlerin yerini alacak demiyorum. Yapay zekaya yön veren grafikerler, editörler, foto muhabirleri ve yayın yönetmelerine ihtiyacımız var. Bu anlamda AA olarak kendimizi tamamen buna adapte ediyoruz. Yapay zekayla çalışan muhabirlerin ürettiği içeriklerin daha güçlü olacağını ve o içeriklerin de yapay zekayı yeniden destekleyeceğini düşünüyoruz. Biz yapay zeka ile kavga eden bir kurum değil, yapay zekayı enstrümantalize eden ve onu bir şekilde eğiten bir kurum olmaya çalışacağız."

Kaynak: AA
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