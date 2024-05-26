Yaralı Balon Balığına Saldırı: Diğer Balıklar Tarafından Yenildi - Son Dakika
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Yaralı Balon Balığına Saldırı: Diğer Balıklar Tarafından Yenildi

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Antalya'da bir balıkçının oltasına takılan ve yaralı olarak denize salınan en büyük balon balığı türü, etrafına toplanan diğer balon balıkları tarafından saldırıya uğradı. Amatör balıkçı Savaş Güzel'in cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, yaralı balığın diğer türler tarafından parçalandığı görülüyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaralı balığın denize koku saldığını ve diğer balon balıklarının bu nedenle saldırdığını belirtti. Gökoğlu ayrıca, balıkçıların ağlarına takılan diğer balıkların da nasıl saldırdığını gözlemlemek gerektiğini söyledi.

26.05.2024 11:24
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Denize bırakılan yaralı balon balığına, diğer balon balıkları saldırdı

Yaralı balık, türleri tarafından parçalanarak yenildi, oluşan görüntü 17 yıllık balıkçıyı şoke etti

O anları cep telefonuyla kaydeden amatör balıkçı Savaş Güzel: "Kendi cinsine bunu yapan, diğer balıklara ne yapar bilmiyorum"

Görüntüleri yorumlayan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Muhtemelen bir koku bırakıyor ve diğerleri de adeta pirana gibi yaralı olana saldırıp onu tüketiyorlar. İnsandan korkarlar ve kaçarlar"

"Başka balık türlerinde böyle bir olay gözlemlemedik"

ANTALYA - Antalya'da bir balıkçının oltasına takılıp yaralı olarak tekrar denize salınan en büyük balon balığı türüne, etrafına toplanan yüzlerce balon balığı saldırdı. Balon balıklarının kendi türlerini yeme anları cep telefonu kamerasına yansırken, 17 senedir amatör balıkçılık yapan Savaş Güzel, "İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Kendi cinsine bunu yapan, diğer balıklara ne yapar bilmiyorum" dedi. Görüntüleri yorumlayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, yaralı balon balığının denize koku saldığını ve diğer balon balıklarını bu yüzden saldırdığını söyledi. Göoğlu, bu türlerin insandan korktuğunu da ekledi.

Antalya'da amatör balıkçılık yapan Savaş Güzel, 3 arkadaşıyla birlikte Kumluca ilçesi Mavikent açıklarında balık avına gitti. Güzel'in denize saldığı oltasına yaklaşık 3 kiloluk bir balon balığı takıldı. Balon balığını kancadan kurtarıp denize tekrar salan Güzel, gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu. Yaralanan ve su üzerinde duran Güzel2in tuttuğu balon balığına, aynı türdeki diğer balon balıkları saldırdı. Gözü önünde tuttuğu balığın diğer türler tarafından yendiğini gören Güzel, o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Kendi cinsine bunu yapan, diğerler balıklara ne yapar bilmiyorum"

Yaşadıklarını anlatan Savaş Güzel, "4 arkadaş balığa çıkmıştık. Balık bulucumuz aşırı derecede balık olduğunu yazdı. 2-3 kiloluk balon balığı oltamıza takıldı. Misinamızla onu çekerken, arkasından 300-400 tane daha aynı cins balon balığı geldi. Tuttuğum balon balığını tekrar denize saldığımda, balık hafif hareketsiz kaldı. O ara diğer balıklar kendi cinsini yemeye başladı. Gözümüzün önünde paramparça ettiler. Yaklaşık 17 yıldır balıkçılık yapıyorum, yakalamadığımız hiçbir tür kalmadı. Balon balığının kendi cinsini bu şekilde yemesini ilk defa görüyorum. Kendi cinsine bunu yapan, diğerler balıklara ne yapar bilmiyorum" dedi

"Koku bırakan yaralı türlerine Pirana gibi saldırıyorlar"

Görüntüleri yorumlayan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, söz konusu türün en büyük tür Lagocephalus Sceleratus olduğunu kaydetti. Türün yaralandığında denize bir koku bıraktığını belirten Gökoğlu, "Daha önce ufak olan yaralı bir türü denize bıraktığımızda aynı türün bireyleri ona da saldırdı. Muhtemelen bir koku bırakıyor ve diğerleri de adeta pirana gibi yaralı olana saldırıp onu tüketiyorlar. Başka balık türlerinde böyle bir olay gözlemlemedik" dedi.

Gökoğlu, yaşanan olayın balıkçıların ağı ya da misinalarındaki oluşabilecek zarara örnek bir vaka olduğuna da dikkati çekerek, "Kendi bireyini yemek için bu kadar saldırıyorsa, balıkçının ağında yakaladığı diğer balıklar diğer balıklara nasıl saldırdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"İnsanlardan korkarlar ve kaçarlar"

Balon balığının insanlardan korktuğunu da sözlerine ekleyen Gökoğlu, "İnsanın olduğu yere yaklaşmazlar ve kaçarlar. Sadece küçük olan türler bizimle birlikte hareket edebilir ancak zarar vermezler. Fakat o büyük olan türü oltayla tutup parmağınızı ağzına koyarsanız koparır. Çünkü çeneleri ve dişleri çok keskin.

Kaynak: İHA

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