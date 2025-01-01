Yaralı Şahin Kurtarıldı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğretmenler tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kurtlar Ortaokulu öğretmenleri Selim Gürel ve Müjdat Vural, araçlarıyla seyir halindeyken Okçular köyü mevkisinde yolda gördükleri şahinin uçamadığını fark etti.

Şahinin kanadından yaralı olduğunu tespit eden öğretmenler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen şahin, tedavi altına alındı.

Öğretmen Müjdat Vural, AA muhabirine, yaralı halde yolda gördükleri şahini yakaladıklarını belirterek, "Kanadından yaralı olduğunu gördük. Ekiplere haber verdik, sonra da onlara teslim ettik. Çok özel ve güzel bir hayvan. İmkanımız ve uygun bir yerimiz olsa tedavisi ve bakımını kendimiz de yapardık." dedi.

Yaralı şahinin tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.