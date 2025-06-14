Yaralı Sansar Tedavi Altına Alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan sansar tedaviye alındı.

Mollabey köyü güzergahında yaralı sansarın yol kenarındaki çukura saklandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, durumu Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine iletti.

Sansarın ilk tedavisi bulunduğu yerden alan görevliler tarafından yapıldı.

Yaralı hayvan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Yusuf Baş, AA muhabirine, durumun kendilerine bildirilmesinin ardından harekete geçtiklerini belirtti.

Sansarın ağır bir durumunun olmadığını dile getiren Baş, "Kanaması var. Veteriner hekimimiz ilk müdahalesini yaptı. Durumu şu anda iyi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne hayvanı teslim ettik. Onlar da iyileştikten sonra doğaya salacaklar." dedi.