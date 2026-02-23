Ağır Yaralı Bulunan Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki "Saz Kedisi", İzmir'de Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Ağır Yaralı Bulunan Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki "Saz Kedisi", İzmir'de Sağlığına Kavuştu

23.02.2026 13:30  Güncelleme: 14:52
Aydın'da yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki saz kedisi, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 6 aylık tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde doğaya salındı. Tedavi sürecinde hayvanın davranışları uzman ekipler tarafından takip edildi.

(İZMİR) - Aydın'da yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki "saz kedisi", İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık 6 ay süren yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. İyileşme süreci boyunca hayvanın doğal davranışları, gece görüşlü ve harekete duyarlı kameralar aracılığıyla takip edildi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından saz kedisi yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Aydın'da geçen yıl 27 Ağustos'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından yaralı halde bulunan saz kedisi (Felis chaus), tedavi edilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Doğal Yaşam Parkı Kliniği'ne getirildi.

Kalça çıkığı, sağ femurda parçalı açık kırık ve kalça bölgesinde kırıklar tespit edildi

Yapılan klinik ve radyografik değerlendirmelerde hayvanda kalça çıkığı, sağ femurda parçalı açık kırık ve kalça bölgesinde kırıklar tespit edildi. Ayağa kalkamadığı ve arka bacağını sürüyerek ilerlemeye çalıştığı gözlenen saz kedisinin genel durumu, uygulanan yoğun bakım ve destekleyici tedavilerle düzeltildi.

İleri ortopedik cerrahi müdahale yapıldı

İleri ortopedik cerrahi müdahale, yoğun bakım uygulamaları ve kontrollü rehabilitasyon süreci sayesinde yeniden ayağa kaldırılan saz kedisinin doğal davranışları, gece görüşlü ve harekete duyarlı kameralar aracılığıyla izlendi. İnsanlarla temasının en aza indirildiği bu süreçte hayvanın hareket kabiliyeti, refleksleri ve doğada yaşamını sürdürebilme becerileri uzman ekipler tarafından değerlendirildi.

Doğaya salındı, sağlıklı şekilde koşarak bölgeden uzaklaştı

Yapılan gözlemler sonucunda doğaya dönmeye hazır olduğu belirlenen saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordinasyon içinde doğal yaşam alanına bırakıldı. Doğaya salınan saz kedisinin sağlıklı şekilde koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Ekosistem açısından faydalı

Saz kedisi (Felis chaus), Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgelerinde, özellikle Gediz Deltası ve Büyük Menderes Deltası ile çeşitli sulak alanların çevresinde görülen yabanıl bir kedi türü olarak biliniyor. Sazlıklar, bataklıklar, nehir kenarları ve deltalar başta olmak üzere suya yakın doğal alanlarda yaşamını sürdüren tür, genellikle yalnız yaşıyor ve alacakaranlık ile gece saatlerinde aktif oluyor. Yüzme yeteneği gelişmiş olan saz kedileri suya girmekten çekinmiyor. Tarım alanlarında kemirgen popülasyonunu kontrol altında tutarak ekosistem dengesine katkı sağlayan tür, kuşlar, sürüngenler ve amfibilerle de besleniyor.

Yaban hayatı için kararlı mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlarının yanı sıra yaban hayatına yönelik rehabilitasyon çalışmalarıyla da biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor. Doğal Yaşam Parkı bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar sayesinde ağır yaralanan pek çok yaban hayvanı yeniden ekosistemine kazandırılıyor.

Kaynak: ANKA

Güncel, Aydın, İzmir, Son Dakika

