Yaralı Tilki İşçilerin İhbarıyla Kurtarıldı

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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaralı bir tilki fabrikaya sığındı. Tilki işçilerin ihbarıyla gelen ekiplerce, belediyenin tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürülerek tedaviye alındı.

Alaplı ilçesinde akşam saatlerinde Çayboyu Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada malzemelerin bulunduğu alanda saklanan yaralı tilki, işçiler tarafından fark edildi. Yiyecek aramak için ilçe merkezine indiği düşünülen tilki, yaralanınca fabrikanın bahçesine sığındığı ortaya çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine belediyenin Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri fabrikaya geldi. Saklandığı yerden çıkarılan tilki, merkeze götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan muayenenin ardından tilkinin ayağında yaralar olduğu tespit edildi. Yaraların nedeninin ise köpek saldırısı ya da tellere takılmasından kaynaklandığı değerlendirildi. Ekiplerce Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, götürülen tilkinin tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

FOTORAFĞLI