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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Almujib ve beraberindeki heyeti Yargıtay'da ağırladı.

Kabulde, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr da yer aldı.