Yargıtay, dolandırıcılık cezasını onadı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, elindeki bozuk halde bulunan 1000 lirayı bütünlemek istediğini belirterek dolandırıcılık yapan kişiye verilen 2 yıl 6 ay hapis ve 740 lira adli para cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, 2014'te Tekirdağ'da bir markete giren kişi, elinde çok sayıda bozuk para bulunduğunu belirterek, para bütünlemek istediğini söyledi. Kasiyerden 1000 lirayı alan kişi, "simit fırınından paranı al" deyip, bir fırsatını bulup kaçtı. Parayı almak için simit fırınına gittiğinde olumsuz yanıt alan market çalışanı, dolandırıldığını anladı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen kişi hakkında, "dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçtan sanığa 2 yıl 6 ay hapis ve 740 lira adli para cezası verdi.

Sanığın itirazı üzerine dosyaya ilişkin temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, mahkumiyet hükmünün onanmasını kararlaştırdı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilerek, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğu bildirildi.

Kararda, "Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinin kararında sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden, sanığın temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.