Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 38 Gözaltı

16.02.2026 09:41
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 38 kişi yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde ettikleri gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 58 şüphelinin paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden organizasyon oluşturmalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha yakalandığı operasyonda gözaltındaki 38 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 58 şüphelinin paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden organizasyon oluşturdukları belirlenmişti.

Başsavcılığa bildirilen ilk aşamada 229 tüzel ve 196 gerçek kişinin, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketin, üçüncü aşamada da 157 tüzel ve 65 gerçek kişinin organizasyona dahil oldukları tespit edilmişti.

Soruşturmada, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen gelirlerin sisteme sokulduğu, suçtan temin edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel aklama sistemi oluşturulduğu anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında paravan şirket sahibi ve yetkililerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkana, 13 meskene el konulmuştu.

İstanbul merkezli 18 ilde 58 şüpheliye yönelik 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 35 zanlı yakalanmış, 4 kişinin cezaevinde olduğu, 8 şahsın da yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

