Yaşar Ercin 2024'ün Ahisi Seçildi - Son Dakika
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Yaşar Ercin 2024'ün Ahisi Seçildi

Yaşar Ercin 2024\'ün Ahisi Seçildi

79 yaşındaki ahşap ustası Yaşar Ercin, 2024'ün ahisi olarak onurlandırıldı, sanatını gençlere aktarmak istiyor.

01.10.2024 15:10
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TRABZON'da babasının atölyesinde çocuk yaşlarda marangozluğa başlayan ahşap oyma ustası Yaşar Ercin (79), 2024 yılının ahisi seçildi. Kırşehir'deki törenle Ticaret Bakanlığı tarafından 'Ahi Esnafı Beratı' ile onurlandırılan Ercin, "Babadan kalan bir sanat. Yıllardır camilerin bütün dizaynını, tavanını, kapısını yapıyoruz" dedi.

Akçaabat ilçesi Orta Mahallesi'nde yaşan Yaşar Ercin, çocuk yaşta merak saldığı marangozluğu meslek edindi. Özellikle ahşap işlemeciliği konusunda kendini geliştiren Ercin, yıllar içinde bölgedeki camilerin minber, mihrap, vaaz kürsüsü ve kapıları başta olmak üzere birçok bölümlerini ahşap motiflerle süsledi. Babadan kalan mesleğini sürdüren ve 2024 yılının ahisi seçilen Ercin, Kırşehir'de düzenlenen törende Ticaret Bakanlığı tarafından 'Ahi Esnafı Beratı' aldı. Babadan kalma sanatı devam ettirdiğini belirten Ercin, "Küçükken ben ilkokulu burada okudum, mezun oldum. 1957-58'li yıllarda, marangoz dükkanlarımız vardı. Babadan kalan bir sanat. Yıllardır camilerin bütün dizaynını, tavanını, kapısını yapıyoruz" dedi.

'PARA VERİYORUZ, KİMSEYİ BULAMIYORUZ'

Mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istediğini söyleyen Ercin, "Sanat bitiyor, tarih oluyor. Sanat altın bileziktir. Ne mutlu yapabilene. Sanat okullarından çocukları göndersinler bizlere, yapmış olduğumuz sanatlardan yararlanırlar. Mühim olan yetişmek; biz gideriz onlara kalır. 79 yaşındayım. Halen daha çalışmak istiyorum. Çünkü seviyorum mesleği. Eskiden adam çocuğunu getirirdi. Para verirdi 'çocuğumu yetiştir' derdi. Şimdi biz para veriyoruz, kimseyi bulamıyoruz. Herkesin elinde bir telefon, sahillerde geziyorlar. Babam çok eski bir ustadır. Babamın adı İsmail usta. Bize sanatımızı öğretti. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. 3 kardeşiz, biz de devam ediyoruz. Sanatımız bize baksın, biz ona bakalım" diye konuştu.

Yaşar Ercin, "Mesleğimizi bırakacak bir kalfamız var burada. 48 senedir bizimle. O devam ettirecek. Şu anda 20 yaşında biri gelip bunu yapmaz. Zaten meslek robota döndü. El oyması işi kalktı. Meslek yavaş yavaş bitiyor. Seri ve ucuza döndü artık. Çok para, çok zaman alıyor. İşini bilen buluyor, yaptırıyor, parayı veriyor. CNC makineler var. Ben 20 günde yapıyorsam, o işleyerek 2 saatte yapıyor. Ben 20 bin liraya yapıyorsam, o 5 bin liraya yapıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Trabzon'da yılın ahisi seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Ercin, "Demek ki sanatımızın karşılığı buymuş. Çok güzel bir duygu. Benim çocuklarım, Almanya'dan yeğenlerim arayıp tebrik ediyor, gurur duyuyorum. Bu yaşta güzel bir şey. Gazetelerde, televizyonlarda bizim de sanatımızı da dinlesinler" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN-Nurullah CABRİ/TRABZON,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yaşar Ercin 2024'ün Ahisi Seçildi - Son Dakika

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