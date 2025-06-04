Yaşar Güler NATO Toplantısında

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları ile Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na iştirak etti" bilgisi verildi.
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