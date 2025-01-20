Yasemin Ebu Surur'un Özgürlük Anı

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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 27 yaşındaki Filistinli Yasemin Ebu Surur, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bir hafta önce, İsrail Cezaevi İdaresi'nin (ŞABAS) kadın tutukluları dış dünyadan tecrit ettiğini ve dışarıdan haber almalarını tümüyle engellediğini söyledi.

Serbest bırakılacaklarını son ana kadar bilmeyen, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın tutuklular için son birkaç gün oldukça zor geçti.

Esir takasının ilk gününde serbest bırakılan Filistinlilerden biri olan 27 yaşındaki Yasemin, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

"Bu sabahın (dün sabah) bizim için özgürlük günü olduğunu bilmiyorduk"

Filistinli Yasemin, "İsrail serbest bırakılana kadar sinirlerimizle oynadı. Bir haftadır haber alamıyoruz, dışarıda neler olup bittiğini bilmiyoruz. Öyle ki bu sabahın (dün sabah) bizim için özgürlük günü olduğunu da bilmiyorduk." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı Ed-Dehişe Filistin Mülteci Kampı'ndan 26 Aralık 2023'te gözaltına alınan ve "idari tutukluluk" (hiçbir suç yöneltilmeden) uygulamasıyla cezaevinde tutulan Yasemin, özgürlüğüne kavuştuğu anı, "Tarif edilemez bir duygu. Allah'a hamdolsun. Anlaşmanın sağlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." sözleriyle anlattı.

Herhangi bir sevinç gösterisinde bulunursa yeniden tutuklanabilir

Filistinli Yasemin de İsrail hapishanesinde tutulan diğer kadınlar gibi, herhangi bir sevinç gösterisinde bulunma durumunda İsrail istihbaratınca yeniden tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya.

İsrail hapishanelerindeki şartların çok ağır olduğunu, sürekli açlık, işkence ve tıbbi ihmale maruz bırakıldıklarını anlatan Yasemin, Filistinli kadın erkek tüm tutukluların serbest bırakılması ve Gazze halkının bir an önce huzura kavuşması temennisinde bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli çocuk ve kadın da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.