Yasin Örçen Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yasin Örçen Toprağa Verildi

Yasin Örçen Toprağa Verildi
09.07.2025 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde vurulan Yasin Örçen'in cenazesi düzenlenen törenle defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Burak Kösem tarafından tüfekle vurularak öldürülen Yasin Örçen'in (39) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak, Doğantepe Mahallesi'ndeki Doğantepe Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Örçen'in cenazesi Doğantepe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen ikilinin, aynı masada yemek yerken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Başiskele, Cinayet, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Otopsi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasin Örçen Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenya’daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31’e yükseldi Kenya'daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31'e yükseldi
Kocaelispor, Juventus’tan transfer etti Kocaelispor, Juventus'tan transfer etti
Fenerbahçe’den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Sözcü TV’nin yayını 10 gün süreyle durduruldu Sözcü TV'nin yayını 10 gün süreyle durduruldu
Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Grok’a soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Grok'a soruşturma
Teksas’taki sel felaketinde ölü sayısı 109’a yükseldi Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi
İklim Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
Texas’taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi

18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
10:35
Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi Macron ve Kate’in tartışmalı anı
Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
09:46
Öcalan’ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
09:44
Kartalkaya davasında 3. gün Salonda ’’Başsağlığı’’ gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda ''Başsağlığı'' gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
09:16
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 20:52:20. #7.11#
SON DAKİKA: Yasin Örçen Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.