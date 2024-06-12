Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 79 yaşındaki yatalak hasta Ümmü Ocak, evinde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

12.06.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 79 yaşındaki yatalak hasta Ümmü Ocak, evinde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Kurtuluş Caddesi'ndeki Ümmü Ocak'a ait iki katlı binanın alt katındaki evde, bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, kısa sürede tüm evi sardı. 3 çocuk annesi yatalak hasta Ocak, alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevlere müdahale etmek isteyen çevredekilerden Mehmet Deniz (46) dumandan etkilendi. Deniz'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler, üst kata ve çevredeki diğer binalara sıçramadan 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri; yalnız yaşayan ve günlük bakımı yakında oturan çocukları tarafından yapıldığı öğrenilen, yatalak hasta Ocak'ın cansız bedenine ulaştı. Ocak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenin araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Muğla),

Kaynak: DHA

Alaşehir, Manisa, İtfaiye, Acil Durum, Ölüm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:29:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement