Yavaş, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yavaş, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

02.06.2025 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret ederek yargılamalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, İmamoğlu ile Türkiye'de olan gelişmeleri geniş bir şekilde konuştuklarını söyledi.

İmamoğlu'nun moralinin gayet iyi olduğunu belirten Yavaş, "Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşma var. Bizim belediye başkanları olarak hiçbir dokunulmazlığımız yok. Ancak bizim yargılanma usullerimiz de var. 4483 sayılı kanun var. Danıştay'ın 1. ve 2. dairelerinin belediye başkanlarının sorumluluklarıyla ilgili vermiş olduğu kararlar var." dedi.

Yavaş, "İnşallah bir gün bu yargılamaların ne kadar haksız olduğu ortaya çıkacak. Ben kendim kişisel olarak da aynı kanaatteyim. Başarılı olan CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmek isteniyor. İşin özeti budur. Bundan da son derece eminim." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Soruşturma kapsamında itirafçılar olduğu söyleniyor. Bu konuyu konuşabildiniz mi Ekrem İmamoğlu'yla?" sorusu üzerine, "Şu anda ortada itiraf değil, iftira vardır. Kurtulmak isteyen herkes kolayca bu yolu seçebilir. Bunun adına hukuk falan denmez." iddiasında bulundu.

Yavaş, "Son dalga operasyonlar İstanbul dışına da çıktı ve Adana'dan 2 belediye başkanı da gözaltına alındı. Ankara için böyle bir beklentiniz, düşünceniz ya da duyumunuz söz konusu mudur?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bizler kendimize güveniyoruz. Haksız, hukuksuz, hiçbir işimiz olmaz bizim çünkü. Belediyemizde yanlış yapan olmaz mı? Olur. Olursa ilk önce savcılığa biz kendimiz veriyoruz. Bu konuda konuşanları da şahit tutuyoruz. Yani bu kadar kendimize güveniyoruz ama iftira atana yapacak bir şeyimiz yok maalesef. İftira atanlara karşı da bizi gene koruyacak olan yargıdır. Yani cumhuriyet savcıları hem lehe hem aleyhe olan delilleri toplamak zorundadır. Dolayısıyla böyle bir iftira olursa ona yapacak bir şeyimiz yok ama kendimiz son derece kendimize güveniyoruz."

Ümit Özdağ'ı da ziyaret ettiğini aktaran Mansur Yavaş, Özdağ'ın 11 Haziran'da tahliye olmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İmamoğlu, istanbul, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavaş, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
10:02
Rakamlar güncellendi İşte haziran ayı kira artış oranı
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:03:02. #7.11#
SON DAKİKA: Yavaş, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.