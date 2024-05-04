CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş\'ı ziyaret etti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Yavaş, Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini olumlu değerlendirdiğini belirterek, "Olumlu sonuçlanmazsa sonrasında tekrar bir randevu istemeyi düşünebilirim. Görüşmenin sonucu inşallah iki taraftan da olumlu olur diye bekliyorum. Eğer hükümet kanadından olumlu bir yaklaşım olursa zaten problemlerimiz çözülecek o zaman görüşmeye gerek kalmayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ABB merkez binasında ziyaret etti. 45 dakika süren görüşme sonrası Özel ve Yavaş, belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla da meclis salonunda toplantı gerçekleştirdi. Özel ve Yavaş, daha sonra açıklama yaptı.

Yavaş, "Sayın genel başkanımız bugün hayırlı olsun ziyareti için belediyemizi ziyaret etti. Ben de kendilerine belediyemizde yaptığımız bazı çalışmalar ve seçim öncesi hazırladığımız finanasal raporla ilgili bilgiler verdim. Ayrıca belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle birlite bir toplantı yaptık. Hem geçmiş dönemin muhasebeisni yaparken hem de önümüzdeki dönemle ilgili sayın genel başkanımızın tavsiyelerini aldık" dedi.

"EĞER HÜKÜMET KANADINDAN OLUMLU YAKLAŞIM OLURSA..."

Yavaş, bir gazetecinin, "Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşeniz olacak mı ve ne zaman olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki kamuoyu gibi ben de olumlu buluyorum. Özellikle CHP'nin birinci parti olduktan sonra özellikle bu gerilimi ortadan kaldırıcı yaklaşımı kamuoyu tarafından da çok olumlu karşılandı. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı konuşmada belediyelerin sorunları da Sayın Cumhurbaşkanı'na anlatıldı. Önümüzdeki günlerde bizim de bakanlıklarla ilgili bazı bekleyen yazılarımız var. Onlarla ilgili eğer görüşmenin sonucu olumlu olursa biz de olumlu sonuç bekliyoruz. Olumlu sonuçlanmazsa sonrasında tekrar bir randevu istemeyi düşünebilirim.

Görüşmenin sonucu inşallah iki taraftan da olumlu olur diye bekliyorum. Eğer hükümet kanadından olumlu bir yaklaşım olursa zaten problemlerimiz çözülecek o zaman görüşmeye gerek kalmayacak."