Yavaş'tan İmamoğlu'na Destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin, "Umuyorum, itirazla tutukluluk kalkar. Çünkü her şeyden önce masumiyet karinesi var, lekelenmeme hakkı var." dedi.

Yavaş, CHP'nin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim çerçevesinde, Alacaatlı Mahallesi'ndeki Çankaya Belediyesi ek hizmet binasında oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin soru üzerine Yavaş, "Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Çünkü yargılama esnasında gördük ki soruşturmanın gizliliği kavramı var, hazırlık soruşturmaları gizlidir. Ancak oradaki ifade adeta 5 dakika sonra bütün Türkiye'ye servis edildi. İfadeler, iddiaların hepsi, suçlamalar, kamuoyuna açık bir şekilde yayıldı. Bunların gizli olması lazımdı. Bir diğer konu, avukatların ulaşamadığı iddiaları ve suçlamaları televizyonda yorumculardan izledik. Bu da işin ne kadar siyasi olduğunu açıkça ortaya koyuyor." görüşünü savundu.

Mansur Yavaş, Türkiye'de hukuk sisteminin sorgulanmaya başlandığını, tutuklama kararının ekonomik sonuçlarının da olacağını ileri sürerek, "5 milyon insanın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde engellenmesi ülkemiz adına utanç verici." ifadesini kullandı.

İBB'ye şu ana kadar geçici görevlendirme yapılmadığına işaret eden Yavaş, "Ben kayyum atanmamasına sevindim öncelikle, çünkü yapılan uygulamalara bakılırsa o yönde de bir çalışma var gibiydi. Umuyorum, itirazla tutukluluk kalkar, çünkü her şeyden önce masumiyet karinesi var, lekelenmeme hakkı var. Bunların hepsi çöpe atıldı. Bu hükümet, 'adalet reformu yapıyoruz' diye kaç kez tutuklu yargılamanın esas olmaması gerektiğini, istisna olması gerektiğini söylemesine rağmen ağzını açan herkese hapse attırır konuma girdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABB Başkanı Yavaş, "Tutukluluk çok böyle özel durumlarda başvurulması gereken bir konudur. Bu da ihlal edilmiştir. Umuyorum itirazla tutukluluğu ortadan kalkar ve Ekrem Başkan işinin başına döner. Bekliyorum ondan. Ortada iddianame yok iddialar var sadece. Onu da gördüğüm gibi gizli tanık beyanlarından duydum." diye konuştu.

"Bizim korktuğumuz bir şey yok"

Yavaş, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen eylemlere yönelik, "Hak taleplerini görmezden gelmemek lazım. İnşallah şimdi yapılan direniş, protestolar, gençlerin anayasal haklarını kullanması, umuyorum herkesin gözünü açmıştır. Belli ki gençler haklarını aramaktan vazgeçmeyecekler." sözlerini sarf etti.

"Ankara Büyükşehir Belediyesine de benzer bir kararın verilmesini bekliyor musunuz?" sorusuna karşılık Yavaş, şu düşünceleri dile getirdi:

"Valla bizim korktuğumuz bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partili hiçbir belediyenin yargılanmaktan, soruşturulmaktan imtina ettiğini görmedik. Bana da şimdiye kadar onlarca müfettiş geldi. Kendi iç denetimimiz teftiş ediyor. Kendi müfettişlerimiz teftiş ediyor. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Mesele burada kumpas kurulması, yani kumpas kurmak istedikten sonra bunu herkese yapabilirler, ama bizim alnımız açık, geldiğimizden beri açık ihaleler yapıyoruz. Şeffaf bir şekilde harcamalarımızı vatandaşla paylaşıyoruz.

Bir yol çizmek istiyoruz biz. Artık israfın, şatafatın ortadan kalktığı, yolsuzluğun da ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz. Çünkü bunlar açlık, fakirlik olarak geri dönüyor. Hukuksuzluklar daha çok fakirlik olarak geri dönüyor. Bugün Ankara'da 210 bin civarındaki aileye destek oluyoruz. Hiçbirisinin kendi suçu değil, beceriksiz hükümetlerin şimdiye kadar adil vergi toplama, adil gelir dağılımı yapmamasının suçunu bu insanlar çekiyor, onların çocukları çekiyor. Biz de sosyal demokrat belediyeler olarak hükümetin bu açığını kapatmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de artık her şey mümkün. Ama bu bir işaret fişeğiydi, herhalde bundan sonra bu tür şeylere hiç kimse cesaret edemeyecektir."

Öte yandan CHP'nin, parti örgütü denetiminde düzenlediği ön seçim kapsamında, başkentte CHP genel merkezi, ilçe başkanlıkları, belediye sosyal tesisleri, kongre merkezleri gibi noktalarda üye ve dayanışma sandıkları kuruldu. Parti üyeleri üye sandıklarında, üye olmayan vatandaşlar ise dayanışma sandıklarında oy verme işlemlerini gerçekleştiriyor. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.