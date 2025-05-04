Yavuzyılmaz: AK Parti 5. Parselde Sessiz - Son Dakika
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Yavuzyılmaz: AK Parti 5. Parselde Sessiz

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Deniz Yavuzyılmaz, Güney Kıbrıs'ın sondajlarına karşı AK Parti'nin sessiz kaldığını belirtti.

04.05.2025 17:09
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Doğu Akdeniz'de 19 Ocak 2025 tarihinde tek taraflı olarak ilan ettiği NAVTEX'le tam 105 gündür 5 numaralı parselde petrol ve doğal gaz sondajı yaptığını belirterek, "AK Parti 5. parselin Türkiye'nin kıta sahanlığındaki kısmına sondaj veya sismik gemilerimizden birini bile göndermiyor" dedi.

Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Doğu Akdeniz'de 19 Ocak 2025'te tek taraflı olarak ilan ettiği NAVTEX'le tam 105 gündür 5 numaralı parselde petrol ve doğal gaz sondajı yaptığını ifade etti.

Bu sondajın, üst kısmı Türkiye'nin kıta sahanlığında bulunan 5. parselin içinde yapıldığına işaret eden Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi kıta sahanlığı içinde bulunduğunu iddia ettiği alt kısımdaki sondajları devam ediyor. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi çalışma yapılan sahadan Türkiye'ye ait kısmın deniz tabanının altındaki petrol ve doğal gazı da çekmiş olacak.

"Sondaj çalışması yapmak suretiyle bu parsele bayrağımızın dikilmesi şarttır"

105 gündür bu sondajı Amerikan Exon Mobile ve Katar Enerji Şirketi Valaris DS-9 adlı gemiyle yaparken, tüm bunlar yaşanırken AK Parti'den çıt yok. AK Parti 5. parselin Türkiye'nin kıta sahanlığındaki kısmına sondaj veya sismik gemilerimizden birini bile göndermiyor. Kendi ülkesinin gençlerine karşı aslan kaplan kesilen AK Partili yetkililer söz konusu Amerika veya Katar olunca süt dökmüş kediye dönüyor. İvedilikle 5. parselin Türkiye'ye ait olan kısmına gemi gönderilmesi ve sondaj çalışması yapmak suretiyle bu parsele bayrağımızın dikilmesi şarttır."

Kaynak: ANKA

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