Yayla Göçü Şenliğe Dönüştü - Son Dakika
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Yayla Göçü Şenliğe Dönüştü

Yayla Göçü Şenliğe Dönüştü
08.06.2026 10:54
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yayla göçü, maniler eşliğinde şenliğe dönüştü. Gelenek yaşatılıyor.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde havaların ısınmasıyla yayla göçü geleneği yeniden başladı. Şenliğe dönüşen göçte mahalleli maniler eşliğinde, süsledikleri büyükbaşlarıyla yayla yolunu tuttu.

Karadeniz'de havaların ısınmasıyla yeşile bürünen yaylalara göç başladı. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı köylerde oturanlar, yayla göçü geleneğini şenliğe dönüştürdü. Yöresel kıyafetler giyen köylüler, rengarenk süsledikleri büyükbaşları ile birlikte maniler eşliğinde, Gatağacı Yaylası'na doğru yola çıktı. Yaylacılar, alkışlarla temponun tutulduğu uzun yolculuğun ardından Gatağacı Yaylası'na ulaşmanın sevincini yaşadı. Asırlardır gelenek olarak yaşatılan yayla göçünde renkli görüntüler oluştu.

'GELENEĞİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ'

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, yayla göçünün kültürel önemine dikkat çekerek, "Yayla göçü, bizlere Orta Asya'dan miras kalan göç kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Yıllardır bu geleneğimizi yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın, çocuklarımızın ve süslenen hayvanlarımızın oluşturduğu rengarenk görüntüler kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösteriyor. Havaların ısınması ile birlikte yayla sezonu başladı. Bundan sonra vatandaşlarımız yavaş yavaş yaylalarına çıkmaya devam edeceklerdir. Şenliklerimizle, insanların birlikte beraberliğini ve kucaklaşmasını yaşayacağız. Kadırga ve Sis Dağı şenliklerimiz devam edecek. Gurbette yaşayanların ve Şalpazarlıların misafirlerini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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