Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları - Son Dakika
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Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları

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Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'e yönelik düzenlenen operasyona ilişkin çok konuşulacak yeni görüntülere ulaşıldı. Kuriş'in Üsküdar'daki lüks villanın müştemilatında yer alan gizli bir bölmede yakalandığı anlar saniye saniye kaydedilirken, günlerdir sosyal medyada köpürtülen "Kendisi gidip teslim oldu" iddiaları da tamamen boşa çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'in yakalanma anına dair operasyon görüntüleri basına sızdı. Günlerdir kamuoyunda ve sosyal medyada yürütülen dezenformasyon dalgası, polis ekiplerinin kamerasına yansıyan şok kayıtlarla son buldu.

MÜŞTEMİLATTAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Emniyet güçlerinin Üsküdar'daki adrese düzenlediği baskında, Kuriş'in evin müştemilat kısmına özel olarak inşa edilmiş gizli bir bölmede saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde kaçış planı son anda çökertilen Alihan Kuriş, saklandığı gizli sığınakta gözaltına alındı.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları

OPERASYONDA 3. DALGA: 11 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyonda, dosya kapsamındaki yeni deliller ışığında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali suç iddialarının boyutu dikkate alınarak operasyon kapsamı genişletildi ve soruşturmada adı geçen 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

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Son Dakika Güncel Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • halit kaplan halit kaplan:
    Rus tankları Berlin e girene kadar Almanlar savaşı kazandık sanıyorlardı Bir ülkenin böyle medyası varsa başka düşmana gerek yok Basit bir fotoğraf Öyle bir yakalanma olsa onu servşs etmekten geri durmazdınız 10 2 Yanıtla
  • İrfan İstanbullu İrfan İstanbullu:
    Hani gizli bölmede yakalandiydi 4 1 Yanıtla
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    e öyle yazıyor zaten haberde. 1 0
  • hamza çolak hamza çolak:
    Gizli bölmeyi gören göstersin. Ne kadar ahlaksiz bir yaklaşım... 5 0 Yanıtla
  • SÜLEYMAN ZALİM SÜLEYMAN ZALİM:
    gizli bölme nerde 3 0 Yanıtla
  • Lutfi Gurgus Lutfi Gurgus:
    Kurban olduğum Allah yalanlarınızı size ifşa ettiriyor günler öncesi yaptığınız haberi şimdiki haber ile yalan olduğunu gösterdiniz yuh size son dakka 0 0 Yanıtla
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