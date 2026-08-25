Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar - Son Dakika
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Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar

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Marmaris’te turistlere yönelik düzenlenen tekne turlarında kaydedilen görüntüler yabancı turistlerin dikkatini çekti. Teknede kostüm giyerek dans eden erkek dansçıların görüntülerini paylaşan Rus bir turist, yaşadıklarını esprili bir mesajla aktardı.

Türkiye’yi garip görüntülerle tanıtan turistik etkinliklerden biri, bu kez Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen bir tekne turunda gündeme geldi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede tur teknelerinde gerçekleştirilen eğlence programlarından birinde, erkek dansçıların farklı kostümlerle yaptığı gösteri dikkat çekti.

MARMARİS’TE TEKNE TURUNDA GARİP GÖSTERİ

Marmaris, özellikle yaz aylarında Türkiye’nin en yoğun turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgede günübirlik tekne turları, koy gezileri, müzikli eğlenceler ve çeşitli gösteriler turistlere sunulan aktiviteler arasında yer alıyor.

Son olarak bir Rus turistin katıldığı tekne turunda kaydettiği görüntüler dikkat çekti. Görüntülerde erkek dansçıların kadın kıyafetlerini andıran kostümlerle turistlerin önünde dans ettiği görüldü.

Turist görüntülerde, “Türkiye’ye tekne turuna çıkalım mı? Orada neler ilginç olabilir acaba?” ifadelerini kullandı.

YABANCI TURİSTLERDEN PEŞ PEŞE YORUMLAR GELDİ

Farklı ülkelerden kullanıcıların konuya ilişkin yaptığı yorumlar da dikkat çekti. Bazı kullanıcılar gösteriyi eğlenceli bulurken bazıları ise Türkiye’deki turistik eğlence anlayışını sorgulayan ifadeler kullandı.

Yorumlardan birinde “Türk turizmi nereye gidiyor?” ifadesi kullanılırken, başka bir kullanıcı görüntüleri ilk bakışta Tayland’da çekilmiş sandığını belirterek “Tayland sandım, Türkiye’ymiş” yorumunu yaptı.

Marmaris, Güncel, turist, Son Dakika

Son Dakika Marmaris Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    laik şehir 12 12 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Elhamdülillah müslüman ülkede yaşıyoruz :) Avrupa bizi kıskanıyor her konuda 9 10 Yanıtla
  • himmet kepez himmet kepez:
    Topitoplar 14 2 Yanıtla
  • Demirtas null Demirtas null:
    REZİLLİK...Çoluk çocukta izliyor. Ahlaki değerlerimiz kamuya açık alanda yok sayılamaz. Denetlenmeli 10 4 Yanıtla
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