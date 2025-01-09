Yayla Merkez Camisi\'nin Temeli Atıldı

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Sultangazi'de inşa edilecek Yayla Merkez Camisi için temel atma töreni düzenlendi.

Cami inşaat alanındaki törene, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, Sultangazi Müftüsü Hadi Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski ve sağlıksız durumda olduğu için yıkılarak yenisinin yapımına başlanan Yayla Merkez Camisi tamamlandığında, içerisinde kadın ve erkekler için Kur'an kursu, gençlik merkezi ve konferans salonunun yer aldığı bir tesis ortaya çıkacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dursun, Yayla Mahallesi ve ilçe genelinde kronik hale gelen sorunları sırasıyla çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Dursun, cami derneğine teşekkür ederek, "Bu işin en önemli ayağı olan bağışçılara da teşekkürü borç biliyoruz. İnşaat bittiğinde Sultangazi'mize yakışacak bir cami kazandırmış olacağız." dedi.

İstanbul Müftü Yardımcısı Aktaş'ın ettiği duayla birlikte protokol üyeleri butona basarak temel atma işlemini başlattı.