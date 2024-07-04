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Yeditepe Üniversitesi Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı açtı. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) iş birliği ile yürütülecek programla kalite bilincine katkı sağlamak ve bu konuda insan kaynağı yetiştirmek amaçlanıyor. Programın önemine dair konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, "Bu yüksek lisans programımız, öğrencilerimiz ve dışarıdan gelecek katılımcılarla birlikte hem araştırma hem de kalite yönetimini geliştirmek açısından önemli bir açılım olacaktır" dedi.

Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde açıldı. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) iş birliği ile yürütülecek program için imza töreni düzenledi. Törene, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Prof. Dr. Yeşim Ekinci, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, Genel Sekreter Sabri Bülbül, Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Gürbüz ve Tayfun Kocabaş ile akademisyenler ve dernek üyeleri katıldı.

2024-2025 güz döneminde başlayacak Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na YÖK ve Yeditepe Üniversitesi nezdinde başarı kriterlerini sağlayan lisans mezunları kabul edilecek. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve KalDer'den alanında uzman kişilerce verilecek derslerde; Araştırma Yönetimleri ve Etik, Dijital Dönüşüm - İşletmelerde Teknolojik İnovasyon, EFQM Stratejik Yönetim Modeli, Kurumsal Gelişim Standartları, Öngörüsel Kalite Yönetimi ve İş Süreçleri Yönetimi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Dijitalleşen Dünyada Çeviklik ve İnovasyon gibi konular yer alacak. Program için çevrim içi başvurular açıldı.

"KALİTE YÖNETİCİLERİ YETİŞTİRİLECEK"

KalDer ile gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, "Sektör ve üniversite iş birlikleri üniversitemiz ve öğrencilerimiz için çok değerli. KalDer ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Daha önce sertifika programlarımız vardı. Bu iş birliğini daha ileriye götürerek, bir yüksek lisans programına dönüştürdük. Programın, kalite yöneticilerinin yetiştirilmesi ve farkındalığın gelişmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programımız, bu alandaki araştırma sayısını artırmak ve kalite yönetimini geliştirmek açısından önemli bir açılım oldu" ifadelerini kullandı.

"BU İŞ BİRLİĞİ ÇOK DEĞERLİ"

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ise "Yeditepe Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayede, hem kurumlarla hem de geleceğin yöneticisi olacak öğrencilerle iletişim kuracağız. Yönetim sistemleri yaşayan bir organizma... Liderlik eskisi gibi değil, her şey değişiyor. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) ile yaptığımız eğitimlerde, günümüz yönetim anlayışını; yaratıcı düşünceden liderliğe kadar her seviyede farklı biçimlerde ele alarak, geleceğin liderlerini yetiştirmek için önemli bir araç olarak görüyoruz. Yeditepe Üniversitesi iş birliğini çok değerli buluyoruz. Hem Yeditepe Üniversitesi'nin akademisyenleri hem de KalDer'in lisanslı eğitmenleri birlikte çok güzel bir iş çıkaracaklar" diye konuştu.