Yemeksepeti'nde Yönetim Değişikliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemeksepeti'nde Yönetim Değişikliği

Yemeksepeti\'nde Yönetim Değişikliği

Selin Süzer, Bölge Kıdemli Marka Direktörü oldu; Yasemin Bahar, Pazarlama Direktörü atandı.

10.10.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEMEKSEPETİ CMO'su Selin Süzer, Bölge Kıdemli Marka Direktörü olarak atandı. Süzer, yeni görevinde, Delivery Hero çatısı altındaki Yemeksepeti, foodpanda ve foodora markalarının bölgesel marka yönetimine liderlik edecek. Bu değişiklik kapsamında Yasemin Bahar, Yemeksepeti Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Yemeksepeti'nde Chief Marketing Officer (CMO) pozisyonunu yürüten Selin Süzer, yeni oluşturulan bölgesel organizasyondan sorumlu Bölge Kıdemli Marka Direktörü olarak atandı. Süzer, bu yeni rolünde Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa ve Asya'daki toplam 18 ülkede Yemeksepeti, foodpanda ve foodora markalarının marka yönetimi, medya, kreatif, araştırma ve kampanya ekiplerine liderlik edecek.

Selin Süzer, Delivery Hero'nun küresel pazardaki konumunu güçlendirme ve önemli bölgelerde hızlı büyüme sağlama stratejisi kapsamında üç büyük markanın bölgesel pazarlama faaliyetlerine yön verecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management MBA mezunu olan Süzer, kariyerine P&G'de Assistant Brand Manager olarak başladı. Ardından Danone ve McDonald's'ta Marketing Manager, BBVA Amerika'da Pazarlama Direktörü pozisyonlarında görev aldı. Türkiye'ye dönüşünde Oriflame'de Türkiye ve Afrika bölgesinden sorumlu Bölgesel Chief Marketing Officer olarak çalıştı. Sonrasında letgo'da Chief Marketing Officer olarak Türkiye ve İspanya ekiplerini yöneterek Otoplus markasının Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Selin Süzer, Eylül 2023 tarihinde CMO göreviyle Yemeksepeti'nde çalışmaya başladı.

YEMEKSEPETİ'NDE YASEMİN BAHAR PAZARLAMA DİREKTÖRÜ OLARAK ATANDI

Yemeksepeti'nde gerçekleşen organizasyonel değişiklikler kapsamında, Büyüme Direktörü Yasemin Bahar, Yemeksepeti'nde Pazarlama Direktörü olarak atandı. Bahar, yeni rolünde büyüme, stratejik planlama, kampanyalar, sadakat programları ve marka işbirliklerinden sorumlu olacak ve Yemeksepeti CEO'su Mert Baki'ye raporlayacak.

New York University, Stern School of Business'ta Pazarlama ve Uluslararası İşletme çift anadal mezunu olan Bahar, kariyerine Diageo ve The Coca-Cola Company şirketlerinin marka yönetimi takımlarına başladı. Ardından Collective Spark ve Revo Capital gibi risk sermayesi fonlarında portföy şirketlerinin Pazarlama ve Büyüme stratejilerine liderlik etti. Ardından Glovo, Hepsiburada ve Meditopia gibi teknoloji şirketlerinde pazarlama, büyüme, iş geliştirme ve satış ekiplerine liderlik etti. Yasemin Bahar Ağustos 2023 tarihinde Büyüme Direktörü göreviyle Yemeksepeti'nde çalışmaya başladı.

Kaynak: DHA

Delivery Hero, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemeksepeti'nde Yönetim Değişikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
23:17 Beyaz Saray’dan Netanyahu’nun “Lübnan yeni bir Gazze olabilir“ çıkışına sert tepki Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" çıkışına sert tepki
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 17:04:54. #1.13#
SON DAKİKA: Yemeksepeti'nde Yönetim Değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.