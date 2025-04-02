Yemen'de ABD Saldırısı: 3 Ölü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının haberine göre, ABD, Yemen'in kuzeyinde Sada, kuzeybatısında Hacce ve doğusunda Hudeyde kentlerine hava saldırısı düzenledi.

Hudeyde kentinde ABD'nin su idaresi binasını hedef alması sonucu 3 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı.

ABD savaş uçakları, Sada'ya 2, Hacce kentine 3 saldırı düzenledi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.