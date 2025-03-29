Yemen\'de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi

Yemen'in başkenti Sana'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla düzenlenen eylemde İsrail'in Gazze'ye ve ABD'nin Yemen'e saldırıları protesto edildi.
Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sebin Meydanı'nda "28 Mart Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla on binlerce kişi toplandı.
Göstericiler "Ramazanın son cuma günü Kudüs Günü", "Kur'an ve bayraklarla İslam'ın kutsal şehrini kurtaracağız", "İsrail kanser, ABD büyük şeytan" sloganları attı.
Gösteride yapılan açıklamada, Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in Gazze'de ABD'nin de Yemen'de saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.
Açıklamada, "Yemenliler, Siyonistlerin (İsrail) ve ABD'nin Gazze ve Yemen'e yönelik saldırılarına karşı koymaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Husilere ait El-Mesira televizyonu, ülkenin birçok bölgesinde "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla gösteriler düzenlendiğini aktardı.
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