Yemen'de Kadınlar İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarına Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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Yemen'de Kadınlar İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarına Destek Gösterisi Düzenledi

Yemen'de kadınlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla destek gösterisi düzenledi. El-Cavf vilayetinde toplanan kadınlar, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınadı ve İsrail bayrağını yaktı. Göstericiler, 7 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkına desteklerini dile getirdi. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı da zarar görmekte.

02.07.2024 20:05
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Yemen'de kadınlar, İsrail'in yaklaşık 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan el-Cavf vilayetinde toplanan kadınlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı işlediği suçları protesto etti.

İsrail bayrağını yakan kadın göstericiler, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail saldırıları ve ablukasına maruz kalan Filistin halkına desteklerini dillendirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 925 Filistinli öldü, 87 bin 141 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Kadınlar İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarına Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de Kadınlar İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarına Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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