Yemen'de Kadınlar İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarına Destek Gösterisi Düzenledi

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Yemen'de kadınlar, İsrail'in yaklaşık 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan el-Cavf vilayetinde toplanan kadınlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı işlediği suçları protesto etti.

İsrail bayrağını yakan kadın göstericiler, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail saldırıları ve ablukasına maruz kalan Filistin halkına desteklerini dillendirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 925 Filistinli öldü, 87 bin 141 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.